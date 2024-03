Leigh Bardugon uutuuskirjassa yliopistossa on salaseuroja ja matkataan helvettiin

Helvettiin ja takaisin on jatkoa Leigh Bardugon ensimmäiselle aikuisille suunnatulle romaanille Salatun tiedon seura. Todelliseen historiaan ja oikean elämän yliopistosalaseuroihin perustuvassa tarinassa Bardugo herättää henkiin taikuuden, väkivallan ja hirviöiden maailman.

Alex Stern on päässyt sinuiksi voimiensa kanssa. Samalla hänen ystävänsä ja mentorinsa Daniel Arlington on kuitenkin lähetetty helvettiin. Yhdessä ystävänsä Dawesin kanssa Alex kerää joukon enemmän tai vähemmän luotettavia kumppaneita pelastamaan mentori.

Salaisten tekstien ja esineiden ohjaamana joukkio pääsee Yalen yliopiston suurimpien salaisuuksien äärelle. Mutta kun tiedekunnan väkeä alkaa kuolla, Alex ymmärtää, että jotain synkkää on tekeillä. Lopulta hänen on kohdattava menneisyytensä haamut selvitäkseen hengissä yliopiston pimeillä käytävillä.

Leigh Bardugo (s. 1975) on Yhdysvaltain Kaliforniassa varttunut ja siellä edelleen asuva kirjailija. Bardugo on käynyt Yalen yliopiston, minne myös pian julkaistava uutuusteos sijoittuu. Bargudo oli jäsen Wolf's Head -nimisessä salaisessa seurassa. Seura inspiroi häntä kirjoittamaan kirjasarjan, jossa tosielämän salaseurojen lisäksi on olemassa niitä kaikkia yhdistävä salatun tiedon seura.

Leigh Bardugon eri Grishaversumi-kirjasarjoja yhdistelevä Varjo ja riipus -sarjan kaksi kautta ovat nähtävissä Netflixissä.