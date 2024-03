Valokuitunen investoi Orimattilan tietoliikenneyhteyksien parantamiseen lähes miljoona euroa

Traficomin tilastojen mukaan valokuitu on keskimäärin saatavilla jo yli 60 prosenttiin maan kotitalouksista*, mutta paikkakuntien kesken saatavuudessa on suuria eroja. Päijät-Hämeessä keskimäärin vain 25 prosentilla kotitalouksista on ollut tähän asti mahdollisuus hankkia valokuituyhteys.

Valokuitunen päätti vuoden alussa investoida Orimattilan valokuituverkkoon. Neljän uuden valokuituverkon investointipäätöksen myötä kuluttajaystävällistä avointa valokuituverkkoa rakennetaan Mäntylään, Koivulaan, Pasinaan ja Pennalaan.

- Uusi valokuituverkko antaa alueen asukkaille mahdollisuuden valita kotiinsa tietoliikenneyhteyden, joka tuo lähes rajattoman kaistan ja viiveettömän yhteyden kaikkien kiinteistön asukkaiden käyttöön. Valokuitu mahdollistaa digiarjessa usean laitteen samanaikaisen netin käytön ilman, että yhteys pätkii, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto kertoo.

Nopeiden yhteyksien piiriin yli 600 kotitaloutta

Verkkojen rakentamistyöt alkavat tänä vuonna ja kun verkot valmistuvat, on yhteyksien piirissä yli 600 paikallista kotitaloutta. Valokuitusen tekemän investoinnin arvo nousee yli miljoonaan euroon.

Valokuitu on tärkeä osa Suomen perusinfraa: jokaisen suomalaisen tulisi olla hyvien nettiyhteyksien piirissä asuinpaikasta riippumatta.

- Olemme sitoutuneet laajentamaan verkkoa entisestään kysynnän kasvaessa. Verkkomme kattaa tällä hetkellä noin 300 000 kotitaloutta ympäri Suomen. Kasvanut verkkomme kertoo siitä, että suomalaiset ovat halunneet nimenomaan valita yhteyden, jossa nettipalvelut voi vaihtaa ja kilpailuttaa. Olemme Telian tukema valtakunnallinen iso toimija, jolla on kyky rakentaa ja huoltaa verkkoa nyt ja tulevaisuudessa, Kaunisto sanoo.

Valokuituverkko rakennetaan käyttämällä uusinta ja turvallista rakentamistekniikkaa ja laitteita, mikä takaa käyttäjille huippuluokan, vuosikymmeniä kestävät yhteydet. Valokuitunen on Suomen suurin avoimen valokuituinfran rakentaja.

*Traficom:

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/lahes-80-lla-suomalaisista-kotitalouksista-saatavilla-nopea-kiintea-nettiyhteys