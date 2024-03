Lumoava Kangasala -ympäristö- ja taideohjelmaa käsittelevä näyttely avautuu Kangasala-talossa 10.4.

Viihtyisämpää ja laadukkaampaa kaupunkitilaa vuodesta 2019

Lumoava Kangasala -ympäristö- ja taideohjelma hyväksyttiin Kangasalan kaupunginvaltuustossa vuonna 2019, ja ohjelman ensimmäiset tilatut julkisen tilan teokset valmistuivat vuonna 2023. Avautuva näyttely esittelee ohjelman taustoja sekä ensimmäisiä valmistuneita julkisen tilan taideteoksia.

“Lumoava Kangasala on monipuolinen ja kunnianhimoinen ympäristö- ja taideohjelma, jolla edistetään paitsi kaupungin vetovoimaa myös asukkaiden hyvinvointia. Laadukas kaupunkitila ja elinympäristö kutsuvat luokseen viipymään, viihtymään ja viettämään aikaa”, kertoo Kangasalan taide- ja kulttuuriasiantuntija Eljas Suvanto.

Esittelyssä valmistuneet taideteokset kaupunginosittain

Ohjelman puitteissa on toteutettu jo neljä julkisen tilan taideteosta, jotka esitellään näyttelyssä kaupunginosittain. Lamminrahkan torille valmistui taiteilija Pekka Jylhän veistos Peili ja Lamminrahkan koulukeskukseen taiteilija Ninni Luhtasaaren moniosainen teoskokonaisuus Harhailevat ajatukset. Samoihin aikoihin valmistui Ruutanan monitoimitalon päiväkotiin taiteilija Aino Louhen seinämaalaus Muotokuvia tärkeistä asioista sekä taiteilija Matti Kalkamon moniosainen veistossarja Pica pica Kuhmalahden uuteen koulutaloon.

“Vaikka ohjelman painopiste on pitkäikäisessä julkisessa taiteessa, Lumoava Kangasala -ohjelman puitteissa toteutetaan myös väliaikaista taidetta ja tapahtumia. Esimerkki tällaisesta on syksyn 2023 Kangasalan urkutehdasrakennuksen juhlavalaistus, jonka toteutti ja suunnitteli valotaiteilija Akseli Alapeltola yhteistyössä mediataiteilija Niko Tiaisen ja Mixa Oy:n kanssa. Ohjelmassa nostettu kaupungin lumovoima syntyy siis julkisen taiteen, laadukkaan maisemasuunnittelun ja rikkaan tapahtumakulttuurin keinoin,” Suvanto jatkaa.

Huomio varhaisempaan kangasalalaiseen julkiseen taiteeseen

Vaikka Lumoava Kangasala -ohjelma on vasta noin viiden vuoden ikäinen, Kangasalan katukuvasta löytyy entuudestaan julkista taidetta ja muistomerkkejä. Näyttelyn yhtenä tavoitteena on nostaa varhaisempia tekijöitä ja teoksia, joiden jatkumoon Lumoava Kangasalan taideteokset asettuvat. Ensimmäisenä vuorossa on kangasalalainen kuvanveistäjä Mauno Juvonen (1925–2010).

“Kangasalta löytyy julkista taidetta 1900-luvun eri vuosikymmeniltä. Esimerkiksi kuvanveistäjä Mauno Juvosen teoksia ovat muun muassa kirjailija Jalmari Finnen, taiteilija Einar Ilmonin ja säveltäjä Emil Kaupin muistomerkit, sekä OP:n edessä oleva Laskeutuvat linnut. Taiteilija Kimmo Pyykön Dialogi löytyy Kangasala-talon edustalta, samoin kuin hänen reliefinsä Elämänkaari Kangasala-talon seinustalta. Samoin taiteilija Anssi Kasitonnin teos Vastaheitto on kaikille pääkirjastossa käyneille tuttu, kun kullanvärinen Plymouth on löytänyt paikkansa toisen kerroksen seinältä”, kertoo Kimmo Pyykkö -taidemuseon intendentti ja Lumoava Kangasala -työryhmän asiantuntijajäsen Soila Kaipiainen.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden lisääminen keskiössä

Suvanto ja Kaipiainen toivovat, että mahdollisimman moni kangasalalainen tutustuisi taideohjelmaan ja löytäisi sen taideteokset.

“Kangasala on maantieteellisesti laaja, ja teoksia on valmistunut eri puolille kaupunkia. Puolijulkisiin tiloihin toteutettujen teosten, kuten Louhen seinämaalauksen ja Luhtasaaren reliefisarjan, luokse ei ole samanlaista pääsyä kuin esimerkiksi Lamminrahkan torille, mihin haasteeseen näyttely osittain vastaa. Näyttelyn yhteydessä avaamme Kangasalan kaupungin julkisia taideteoksia ja muistomerkkejä myös verkossa”, Suvanto sanoo.

Lumoava Kangasala -näyttely on nähtävillä Kangasala-talon toisessa kerroksessa 10.4. alkaen, ja se on avoinna Kangasala-talon aukioloaikojen mukaan. Näyttelyyn on vapaa pääsy.