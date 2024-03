Korkeasaareen saapui kaksi nuorta lumileopardia

Korkeasaaren uusimmat asukkaat ovat pian kaksi vuotta täyttävät lumileopardisiskokset, syntyjään Sveitsistä Baselin eläintarhasta. Ne siirrettiin kotitarhastaan iässä, jossa aikuistuvat pennut lähtevät luonnossakin emonsa luota. Sisarukset viihtyvät hyvin keskenään, joten ne jakavat Korkeasaaressa yhteiset tilat.

Luonnossa nuorilla lumileopardeilla olisi ollut edessä oman reviirin etsintä, mutta eläintarhoissa tämän työn tekee lajikoordinaattori, joka pitää kantakirjaa lajin yksilöistä. Tavoitteena on säilyttää tarhakannan geneettinen monimuotoisuus. Lajikoordinaattori etsii lumileopardeille sopivat lisääntymiskumppanit, mutta koska osa sukulinjoista on jo hyvin edustettuna tarhakannassa, ei kaikkien lumileopardien tarvitse lisääntyä. Korkeasaaren nuoriin naaraisiin ei tällä hetkellä kohdistu pentutoiveita.

”Tulokkaat viihtyvät nyt parhaiten takatarhassa luolan katolla, jossa on turvallista tarkkailla ympäristöä. Tarha on vielä jännittävä paikka, mutta hoitajiin lumileopardit suhtautuvat luottavaisesti. Yksilöiden tunnistusta helpottavat alkuun värimerkit, jotka on suihkautettu niskakarvoihin matkaan lähtiessä ja jotka kuluvat parissa viikossa pois”, kertoo eläintenhoitaja Jonne Stenroth.

Korkeasaaren edellinen lumileopardi oli kuusivuotias uros, jota lajikoordinaattori toivoi Ähtärin eläinpuiston samanikäisen naaraan puolisoksi. Uros muutti tammikuussa Ähtäriin ja pariskunta on tehnyt jo varovaisesti tuttavuutta, vaikka eläimet viettävätkin vielä aikaa eri tarhoissa.

Korkeasaari on tunnettu pitkäjänteisestä työstään lumileopardien hyväksi. Korkeasaari on tukenut lajin suojelua luonnossa vuodesta 2012 Snow Leopard Trustin kautta. Eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelma lajille on käynnistynyt aikoinaan Korkeasaaressa ja lumileopardien lisääntymismenestys on ollut maailman parasta, sillä 1960-luvulta lähtien pentuja on syntynyt reilut sata. Maailman eläintarhojen lumileopardeista useimmat ovatkin jotain kautta sukua Korkeasaaressa asuneille täpläturkeille.