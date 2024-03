S-ryhmän ravintoloiden parhaimmistoa palkittiin – Rovaniemelle palkintosade

Rovaniemen Coffee House, Rosso ja Amarillo voitokkaina

S-ryhmän ravintola-alan parhaimmistoa on palkittu vuosittain jo 2000-luvun alusta alkaen. Palkitsemiset ovat tärkeä osa S-ryhmän ravintoloiden palvelukulttuurin kehittämistä sekä huippuammattilaisten sekä erinomaisten tiimien esille nostamista. Vuoden 2023 palkitut ravintolat ja kahvilat ovat onnistuneet erinomaisesti asiakas- ja henkilöstötyytyväisyydessä sekä tuloksellisuudessa.

Kolmestatoista jaetusta palkinnosta tuli Arinan ravintoloille kolme palkintoa; vuoden kivijalkakahvila: Coffee House Rovaniemi, vuoden Rosso: Rosso Rovaniemi sekä vuoden Amarillo: Amarillo Rovaniemi. Ehdolla olivat myös Frans & Cherie ja Uitto Pub Rovaniemeltä, Rosso Kempele sekä Amarillo, Coffee House ja Bacaro Doppio Oulusta. Henkilökohtaisissa palkinnoissa ehdolla oli Kempeleen Rosson keittiömestari Susanna Vierelä, joka toimii nykyisin myös Rosson ravintolapäällikkönä.

- On mahtavaa, että Arinan ammattilaisten upea työ saa jälleen tunnustusta. Olemme menestyneet hienosti jo useampana vuonna ja merkittävin syy tähän ovat sitoutuneet esihenkilöt ja huikea henkilökunta. He ovat toimintamme sydän ja kivijalka. Heidän toimintansa arjessa, tekemisen korkeat standardit, intohimoinen suhtautuminen työhön ja jokainen sydämellinen asiakaskohtaaminen on siivittänyt meidät onnistumiseen ja tämä näkyy saamissamme tunnustuksissa. Olen hyvin kiitollinen saamistamme palkinnoista kovatasoisessa porukassa ja ylpeä omasta porukastamme, iloitsee Osuuskaupan Arinan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.