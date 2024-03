Maailmankuulun musiikkimogulin Rick Rubinin kirja mullistaa ajattelusi — tämä teos täytyy ehdottomasti lukea

Luovuus ja olemisen taito -uutuuskirjaansa varten Rick Rubin ammentaa oppia niin itämaisesta viisausperinteestä kuin John Lennonilta, koripallovalmentajilta, Albert Einsteinilta, Erik Satielta sekä omista kokemuksistaan lukuisten menestysartistien tuottajana. Hän tislaa kaiken elämän aikana oppimansa teokseensa, joka on oivaltavuudessaan vahva ja väkevä.

Mitä luovuus on ja miten siinä voi kehittyä? Rubinin kantava ajatus on, että olemassaolo itsessään on luovaa toimintaa. Luominen tarkoittaa, että synnyttää tähän maailmaan jotain sellaista, jota ei aikaisemmin ollut olemassa. Kyseessä voi olla keskustelu, ratkaisu ongelmaan, viesti ystävälle, huonekalujen järjesteleminen uudelleen tai uusi reitti, jota pitkin pääsee kotiin liikenneruuhkaan juuttumatta. Kenenkään ei tarvitse nähdä luovan työn tulosta, eikä sitä tarvitse nauhoittaa, myydä tai laittaa vitriiniin, jotta se olisi luovaa. Se on silti jotain arvokasta ja uutta.

“On yhdentekevää, mitä instrumentteja käytät luodessasi, todellinen instrumentti olet sinä”, hän kirjoittaa teoksessaan.

Rubinin teesi on, että luovuus on olennainen osa elämää, ja sen harjoittamisessa voi myös kehittyä. Kirjassaan hän kertoo, miten. Ilmava ja vahva teos johdattaa lukijan aistimaan, kehittämään ja arvostamaan omaa ja muiden luovuutta. Se virittää taajuudelle, joka on yhtä aikaa tuottava ja henkinen.

Maailman tunnetuin musiikkituottaja Rick Rubin on työskennellyt lähes kaikkien isojen artistien kanssa. Hänen tähtikaartiinsa kuuluvat muun muassa Metallica, Linkin Park, Slayer, Red Hot Chili Peppers, LL Cool J, Slipknot, Shakira, Justin Timberlake, System of a Down, Limp Bizkit, Johnny Cash, The Smashing Pumpkins, Adele ja Eminem.

Luovuus ja olemisen taito ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Saku Tuomisen lukemana äänikirjana. Kirjan on suomentanut Kosti Salminen. Teos arvostelu- ja käsittelyvapaa 18.4.2024.

Pdf-vedokset, arvostelukappaleet ja lisätiedot: adele.couavoux@like.fi