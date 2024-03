Uotilanrinteen monitoimikeskuksen KVR-urakkasopimus allekirjoitettiin – rakennustyöt alkavat huhtikuun alussa

Monitoimikeskuksen KVR-esisopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2023. Sen jälkeen hankkeen suunnitelmia on kehitetty tiiviissä ja hyvin sujuneessa yhteistyössä tilaajan, Laptin ja keskuksen tulevien käyttäjien kanssa. Käyttäjien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti on hiottu esimerkiksi liikuntasalin katsomon sekä yhdistetyn musiikkiluokan ja näyttämön suunnitelmia. Lisäksi muita tiloja, toiminnallisuutta ja varustelua on kehitetty mallitilakatselmuksien avulla.

Kehitysvaiheessa on tarkasteltu myös parhaat ratkaisut monitoimikeskuksen hiilijalanjäljen, energiatehokkuuden ja elinkaarikustannusten kannalta. Käytännössä useita vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja sekä niiden investointi- ja käyttökustannuksia simuloitiin monitavoiteoptimoinnin avulla. Lopuksi valittiin rakennuksen elinkaarikustannusten sekä energiatehokkuuden kannalta parhaat ratkaisut toteutettavaksi.

Monitoimikeskuksessa tullaan panostamaan esimerkiksi puun käyttöön laajasti eri runkorakenteissa, vihreään betoniin, energiatehokkaisiin talotekniikkajärjestelmiin ja uusiutuviin energialähteisiin kuten maalämpöön ja aurinkovoimaan. Monitoimikeskus tullaan rakentamaan neljän tähden RTS-ympäristöluokituskriteerien mukaisesti.

Hankkeen rakennuslupa hyväksyttiin ympäristö- ja lupalautakunnassa tiistaina 5.3. Rakennustyöt alkavat maanrakennustöillä huhtikuun ensimmäisellä viikolla. Peruskivi muurataan toukokuussa.

Hanke valmistuu loppuvuodesta 2025, ja toiminta uusissa tiloissa alkaa alkuvuonna 2026.

Uotilanrinteen monitoimikeskukseen sijoittuvat luokka-asteet 1–6 sekä varhaiskasvatuksen kuusi ryhmää, jotka sisältävät esiopetuksen sekä iltapäiväkerhotoiminnan. Rakennus on mitoitettu 375 lapselle. Kokonaisuuteen kuuluvat myös liikuntatila ja omatoimikirjasto. Hankkeen kustannusarvio on 24,3 miljoonaa euroa.