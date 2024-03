Varhan aluehallitus 26.3.2024: Kunnilta pyydetään lausunnot sote-keskuspalveluista

Aluehallitus päätti, että kunnilta pyydetään lausunnot sote-keskuspalvelujen palveluverkosta. Kunnilta on jo aiemmin kysytty lausuntoja palveluverkon yleisistä periaatteista palvelustrategian laadinnan yhteydessä syyskuussa 2023.

- Kunnilla on paras paikallistuntemus kunnan omien palveluiden palveluverkosta ja erityispiirteistä. Hallitus toivoo ratkaisuhakuisia näkemyksiä näihin erityispiirteisiin, aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja toteaa.

Kuntien näkemyksiä kuullaan lisäksi kahdenvälisissä neuvotteluissa, joita käydään kevään 2024 aikana Varhan ja kuntien viranhaltijoiden välillä.

Kunnille on toimitettu myös kysely kunnan toimitiloja koskevista suunnitelmista ja näkemyksistä helmikuussa 2024. Kunnilta saatavia tietoja hyödynnetään palveluverkkosuunnittelussa.

Tilinpäätös jatkokäsittelyyn

Aluehallitus päätti allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien allekirjoitettavaksi. Tilintarkastajilta tilinpäätös siirtyy tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätöksestä julkaistiin erillinen tiedote.

Toiminnallinen suunnitelma Kurjenmäkeen

Aluehallitus hyväksyi Kurjenmäkikodin korvaavan asumisyksikön toiminnallisen suunnitelman. Uuden ikääntyneiden palveluiden kiinteistön suunnittelun arvoiksi on kirjattu asiakaslähtöisyys, prosessien sujuvoittaminen, integraatio sekä tilojen yhteiskäyttöisyys. Kurjenmäkikodin nykyiset kiinteistöt ovat Turun kaupungin omistuksessa. Korvaavan uudisrakennuksen toteuttamistapa ei ole tiedossa. Tarveselvitysvaiheessa selviää, onko Varha tulevan uudiskohteen omistaja, vuokralainen vai uudisrakentaja. Tarveselvityksen vuoro on toiminnallisen suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Uudiskohteen arvioidut rakennuskustannukset ovat noin 30,4 miljoonaa euroa ja hankkeelle on Varhan vuoden 2024 investointisuunnitelmassa varattu 30,6 miljoonaa euroa.

Lamminniemen toiminta Varhalle

Aluehallitus hyväksyi Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:n palveluliiketoiminnan siirron Varhalle 1.5.2024. Varha organisoi siirtyvät toiminnot uudelleen, mutta palvelutoiminta jatkuu Katajakodissa ja Lamminniemikodissa muutoksen jälkeen. Ateria- ja puhtauspalveluita koskeva liiketoiminta myydään Kaarea Oy:lle ja ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella Kaarea Oy:lle 1.5.2024. Varhan ja Someron kaupungin osakekauppaa koskeva riita-asia on kesken. Nyt päätettävänä oleva liiketoiminnan siirto ei vaikuta riita-asiaan.

Pykälään 103 tehtiin lisäys, että ostopalveluiden hinnankorotustilanteiden yhteydessä hyvinvointialue arvioi aina mahdollisuuden myös oman palvelutuotannon laajentamisen, jos kustannustasoa saadaan pidettyä matalampana. Muut kuin tässä käsitellyt asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.