Kokoomuksen kansanedustaja Janne Jukkola: Lakot vaarantavat huoltovarmuutta

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n poliittiset lakot vientiteollisuudessa jatkuvat kolmatta viikkoa. Kansanedustaja Janne Jukkola (kok.) ilmaisee syvää huolta lakkojen vaikutuksista Suomen huoltovarmuuteen. Jukkola korostaa nykyisen tilanteen asettavan maan huoltovarmuuden haavoittuvaan asemaan.

"Suomen huoltovarmuus on äärimmäisen tärkeä asia kansalliselle turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. Lakkojen aiheuttamat häiriöt voivat vaarantaa elintärkeitä palveluja ja toimitusketjuja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Myös Huoltovarmuuskeskus on nostanut esille polttoaineen jakelun ja elintarvikekuljetusten tärkeyden Suomen huoltovarmuudelle”, Jukkola sanoo.

Huoltovarmuuskeskus on keskustellut Teollisuusliiton kanssa polttoainejakelun rajaamisesta poliittisten lakkojen ulkopuolelle. Tavoitteena on turvata erityisesti kriittiset kuljetukset, kuten elintarvikekuljetukset kauppoihin. Esimerkiksi energiayhtiö Neste on todennut, ettei se pysty enää turvaamaan polttoaineen riittävyyttä ja sitä kautta asiakastoimituksiaan, jos lakot jatkuvat.

"Toivon SAK:n liitoilta vastuullisia päätöksiä huoltovarmuuden turvaamiseksi. Lakkojen vaikutukset ovat laajamittaisia, ja meidän on ymmärrettävä niiden merkitys yhteiskunnan kannalta kriittisille toiminnoille sekä koko kansantaloudelle ja kansalaisten arjelle ", Jukkola jatkaa.

Jukkola korostaa myös Venäjän nykytilanteen vaikutuksia Suomen ja koko Euroopan turvallisuudelle.

"Viime vuosien ja päivien tapahtumat Venäjällä osoittavat, miten epävakaa ja arvaamaton tilanne maassa on. Tämä korostaa entisestään tarvetta välttää lakkojen kaltaisia toimenpiteitä, jotka luovat epävarmuutta ja heikentävät Suomen huoltovarmuutta", Jukkola sanoo.

Jukkola peräänkuuluttaa SAK:n liitoilta vastuullisuutta ja harkintaa tilanteen nopeaksi ja tehokkaaksi ratkaisemiseksi.

"Mikäli lakkoja jatketaan, on huoltovarmuuden kannalta tärkeät toiminnot turvattava jättämällä ne lakkojen ulkopuolelle”, Jukkola päättää.

Lisätietoja:

Janne Jukkola

+358 94323035