S-ryhmän ravintoloiden asiakkaiden suositteluhalukkuus paras 10 vuoteen – ravintoloiden ja henkilöstön vuoden 2023 parhaat onnistujat palkittiin

Tänä päivänä ravintolakäyntiin latautuu entistä suurempia odotuksia, ja siksi myös palvelun merkitys korostuu. Vierailun täytyy hyvän ruoan ohella tarjota puitteet iloiseen ja huolettomaan yhdessä oloon sekä hemmotelluksi tulemiseen.

S-ryhmän ravintoloiden suositteluhalukkuutta (NPS) mittaava tulos on kehittynyt positiiviseen suuntaan 10 vuotta peräjälkeen ja saavutti jälleen kiitettävän tason. Hyvän tuloksen taustalla on ammattitaitoinen henkilöstö, joka antaa panoksensa ja työskentelee erinomaisella tavalla asiakaspalvelun ja -kokemukseen eteen.

Asiakastyytyväisyyden ja suositteluhalukkuuden positiivinen kehittyminen on systemaattisen ja intohimoisen asiakaspalvelun ja -kokemuksen, tuotteiden ja palveluiden, johtamisen ja henkilöstökokemuksen sekä digitaalisuuden kehittämisen tulosta. Asiakkaat ovat tottuneet digitaalisiin palveluihin ja odottavat myös niiden tuomaa helppoutta. S-ryhmän ravintoloissa on viime aikoina pilotoitu ja otettu käyttöön muun muassa mobiilipalvelumalleja, jotka sujuvoittavat asiakkaiden asiointia ja helpottavat samalla henkilöstön työtä.

Ensiluokkaisen palvelun ohella konseptien ja fyysisten puitteiden on oltava vetovoimaisia ja vastattava nykyajan tarpeisiin. Toiminnan kehittämisen ohella S-ryhmä on vahvistanut ravintolaverkostoaan, ja viimeisen neljän vuoden aikana on uusittu tai avattu kokonaan uusia ravintoloita 202 kappaletta.

Himoitut henkilökohtaiset palkinnot

Tänä vuonna jaettiin jo toistamiseen henkilökohtainen Vuoden palveluteko. Voittajaksi valikoitui sydämellinen teko, jossa Osuuskauppa KPO:n Pizza & Buffa -ravintola Vaasassa avattiin poikkeuksellisesti ennen varsinaista aukioloaikaa 3-vuotiaalle leukemiaa sairastavalle lapselle sekä hänen perheelleen. Lapsen suuri toive oli päästä ”vihreän kaupan ravintolaan” syömään, mutta infektioriski oli liian suuri yleisenä aukioloaikana. Ravintolassa järjestettiin ikimuistoinen yksityinen vierailu, joka loi lämmintä joulumieltä sekä perheelle että ravintolan koko henkilökunnalle.

Arvostetut S-Boss-titteli suuntasivat tänä vuonna pääkaupunkiseudulle ja vuoden S-Chef löytyi Iisalmelta.

"S-ryhmän ravintoloissa työskentelee upeita asiakaspalvelun ja -kohtaamisen ammattilaisia ja persoonia, jotka kohtaavat asiakkaat sekä työyhteisön jäsenet aidosti ja joilla jokaisella on merkittävä rooli onnistumisessamme. Kiitos heille jokaiselle, intohimoinen työ ja sitoutuminen asiakastyytyväisyyden kehittämiseen näkyy tuloksissa. Erityiset kiitokset ja onnittelut huippuonnistujillemme, jotka inspiroivat meitä arjessa kohti yhä parempaa palvelua ja tuloksekasta liiketoimintaa. Yhteishenki ja tekemisen meininki on tarttuvaa ja välittää hyvää fiilistä myös asiakkaille”, kiittää S-ryhmän ravitsemiskaupan kentän ohjauksesta vastaava johtaja Juha Lindholm.

S-ryhmän ravintola-alan parhaimmistoa on palkittu vuosittain jo 2000-luvun alusta alkaen. Palkitsemiset ovat tärkeä osa S-ryhmän ravintoloiden palvelukulttuurin kehittämistä sekä huippuammattilaisten sekä erinomaisten tiimien esille nostamista.

Ravintoloissa nautitaan positiivisia kokemuksia

S-ryhmän ravintolat ovat selvinneet vaikeista ajoista hyvin, onnistuneet uudistumaan ja tarjoamaan asiakkaiden toivomia palveluita. Uudistamistyö tulee jatkumaan vuonna 2024 eri puolilla Suomea ja asiakaskokemukseen, asiakasomistajapalveluihin, digitaalisiin palveluihin sekä uusiin ja nykyisiin ravintolakonsepteihin tullaan panostamaan edelleen.

”Asiakkaiden tarpeet ovat monipuolistuneet, mutta halu nauttia ja saada positiivisia kokemuksia on yhtä. Tätä me haluamme vahvistaa monipuolisella tarjonnallamme, laadukkaalla ruoka- ja juomavalikoimallamme sekä ensiluokkaisella palvelulla ja tunnelmalla. Onnistumisen avaimena on se, että teemme tätä yhdessä", Lindholm kiteyttää.

Ravintoloiden parhaimmistoa 2023

S-ryhmän ravintoloista palkittiin tuttuun tapaan paras ravintolapäällikkö S-Boss ja paras keittiöpäällikkö S-Chef. Jo toista kertaa jaettiin henkilökohtainen tunnustus vaikuttavimmasta palveluteosta.

Vuoden S-Boss (ravintolapäällikkö): Kirsi Rautio , Pizza&Buffa ja Presso Prisma Iisalmi, Osuuskauppa PeeÄssä

, Pizza&Buffa ja Presso Prisma Iisalmi, Osuuskauppa PeeÄssä Vuoden S-Chef (keittiöpäällikkö): Nico Ajanti , Amarillo Flamingo Vantaa, Sokotel Oy

, Amarillo Flamingo Vantaa, Sokotel Oy Vuoden vaikuttavin palveluteko: Tea Kujala (ravintolapäällikkö), Elina Luoma (apulaisravintolapäällikkö) ja Joonas Saarela (keittiöpäällikkö), Pizza & Buffa, Vaasa, Osuuskauppa KPO

Palkituissa ketju- ja uniikkiravintoloissa huipputason asiakaspalvelua

Ketjuravintoloiden ohella palkittiin nyt toistamiseen parhaat uniikki- ja franchising-ravintolat. Vuoden 2023 ykkösravintolat ovat onnistuneet erinomaisesti asiakas- ja henkilöstötyytyväisyydessä sekä tuloksenteossa:

Vuoden hotellien ruokaravintola: Frans & Rose, Kouvola, Osuuskauppa KSO

Vuoden kivijalkakahvila: Coffee House, Rovaniemi, Osuuskauppa Arina

Vuoden VENN: VENN, Lappeenranta, Etelä-Karjalan Osuuskauppa

Vuoden Rosso: Rosso, Rovaniemi, Osuuskauppa Arina

Vuoden Amarillo: Amarillo, Rovaniemi, Osuuskauppa Arina

Vuoden juomaravintola: Takatasku, Joensuu, Osuuskauppa PKO

Vuoden ravintolamaailma: Prisma ravintolamaailma, Kuopio, Osuuskauppa Peeässä

Vuoden franchising-ravintola: Hesburger Prisma Mikkola, Pori, Satakunnan Osuuskauppa





S-ryhmän ravintoloiden NPS eli suositteluaste nousi kiitettävälle tasolle jo vuonna 2020 ja huipputaso jatkuu edelleen. Vuoden 2023 suositelluimpina ravintoloina palkittiin: