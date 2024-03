Tradenomit ja InHunt Group yhteistyöhön

- Työmarkkinoiden epävakaan tilanteen vuoksi haluamme vahvistaa erityisesti niitä palvelujamme, jotka edesauttavat jäsentemme työllistymistä, urakehitystä ja hyvinvointia, sanoo Tradenomien toiminnanjohtaja Sari Niemi. - Lisäämme urapalvelujemme vaikuttavuutta strategisella yhteistyöllä InHunt Groupin kanssa, joka avaa uusia mahdollisuuksia koko yhteisöllemme, Niemi jatkaa.

Yhteistyö kattaa räätälöidyn outplacement-palvelun sekä Tradenomien jäsenten pääsyn entistä paremmin suorahakujen piiriin. Jäsenet, jotka ovat muutosturvalain piirissä, voivat jatkossa suositella työnantajalleen oman työllistymistään edistävän valmennuksen hankkimista InHunt Groupilta.

- InHunt Groupin pitkä kokemus uudelleensijoittumis- ja suorahakupalveluissa luovat vakaan pohjan yhteistyölle, toteaa asiakaskokemusjohtaja Aleksi Rankka. - Haluamme olla jäsentemme kumppanina kaikissa työuran vaiheissa, erityisesti silloin, kun irtisanomiseen tähtäävät muutosneuvottelut osuvat kohdalle. Jäsenellämme voi olla mahdollisuus työnantajan niin salliessa itse valita kumppaninsa saadakseen uransa uudelleen hyvään suuntaan.

- Olemme iloisia voidessamme tehdä näin merkittävän avauksen uudenlaisen toiminnan muodon osalta, kertoo InHunt Groupin outplacement-palveluista vastaava johtaja Jarkko Huotari. - Onnistunut uudelleensijoittumisprosessi on etu niin työnantajalle kuin työntekijällekin ja vaikuttaa myös työnantajan maineeseen, Huotari muistuttaa.

Organisaatiot etsivät vaativiin asiantuntijatehtäviin jatkuvasti uutta osaamista ja joillain toimialoilla puhutaan jopa suoranaisesta osaajapulasta. Yhteistyöhön sisältyvä Talent Pool helpottaa tätä kohtaantoa.

- Jatkossa jäsenemme voivat ilmoittautua mukaan Talent Pooliin, jota InHunt Groupin asiantuntijat hyödyntävät aktiivisesti asiantuntija- ja esihenkilöiden suorahauissa, kertoo Aleksi Rankka. - Tradenomitutkinto antaa valmiudet työskennellä liki millä tahansa toimialalla ja näin jäsentemme potentiaali pääsee askeleen lähemmäksi avainhenkilöiden rekrytointia, Rankka summaa.

Yhteistyö alkaa maaliskuun 2024 aikana.

Lisätiedot:

Aleksi Rankka, asiakaskokemusjohtaja, Tradenomit

p. 045 651 3026

Jarkko Huotari, johtaja, Outplacement-palvelut, InHunt Group Oy

p. 040 355 8677



InHunt Group on perustettu vuonna 2008 ja on nyt Suomen suurin suorahakutoimija. InHunt Group toimii kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Lisäksi InHunt Groupilla on oma kansainvälinen suorahakuverkosto – InHunt World, joka kattaa 29 maata ja kokoaa parhaat paikalliset toimijat yhteen. inhunt.fi