Lappiin ennakoidaan muuta Suomea vaikeampaa kelirikkoa

Lapissa päällystetään tulevana kesänä enemmän kuin kahtena aiempana vuonna yhteensä 20.3.2024 11:46:30 EET | Tiedote

Lapin ELY-keskukselle on myönnetty 36,2 miljoonaa euroa teiden päällystämiseen vuonna 2024. Rahoituksella uusitaan päällystettä noin 280 km matkalta. Väyläviraston jakama rahoitus on aikaisempaa suurempi, ja se käytetään päällystetyn tieverkon korjausvelan kasvun taittamiseen. Paikkauksiin käytettävä osuus on 0,9 miljoonaa euroa ja tiemerkintöjen 1,9 miljoonaa euroa.