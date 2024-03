Aluehallitus käsitteli tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa – ohjelma kokoaa yhteen toiminnan tehostamisen keinot

Valtiovarainministeriö on edellyttänyt, osana lainanottovaltuuden hyväksymistä, hyvinvointialueita laatimaan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman, jonka tavoitteena on kattaa hyvinvointialueen alijäämä rahoituslain mukaisesti. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen talouden alijäämä vuoden 2024 lopussa on ennusteen mukaan noin 108 miljoonaa euroa.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma vuosille 2024–2026 koostuu suorista kustannuspaikkatasoisista säästöistä, kehittämishankkeiden hyödyistä sekä tuloja kasvattavista toimenpiteistä. Säästötoimenpiteet kohdistuvat pääosin henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoihin. Lisäksi osana ohjelmakokonaisuutta on valmisteltu palvelujen verkostosuunnitelman osalta lisäselvitykset.

Aluehallitus päätti hyväksyä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman, ja esittää sitä aluevaltuustolle hyväksyttäväksi 4. huhtikuuta. Lisäksi aluehallitus päätti käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut liittyen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan ja siinä esitettäviin toimenpiteisiin. Neuvottelujen tavoitteena on 14 miljoonan euron henkilöstösäästöjen aikaansaaminen vuoden 2026 loppuun mennessä.

- YT-neuvottelut ovat valitettavasti tällä hetkellä arkea kaikilla hyvinvointialueilla. Tiukka rahoitusmalli ja nopeasti katettaviksi määrätyt alijäämät pakottavat alueet käymään koko kulurakenteensa läpi tiukalla seulalla. Aluehallitus on linjannut, että lomautukset eivät kuulu tällä kierroksella keinoihin eikä mahdolliset rekrytointikiellot tule koskemaan asiakas- ja potilastyötä tekevää henkilöstöä, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.