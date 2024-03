Suomeen saapuvan Andrei Kurkovin Kuolleen miehen kaveri on tragikoominen tarina nuoren miehen elämäntuskasta neuvostoajan jälkeisessä Kiovassa

Näivettynyt avioliitto, vaimolla uusi rakastaja. Kolmekymppinen Tolja tuntee itsensä mitättömäksi. Mikä neuvoksi? Mies päättää ottaa yhteyttä tutun tuttuun palkkamurhaajaan. Hänen on järjestettävä näyttävä kuolema – itselleen. Tolja suunnittelee kaiken tarkasti. Hän toimittaa tappajalle kuvan kohteesta, sopii ajan ja paikan. Hintakin on kohtuullinen. Muutama mutka matkassa tosin on, eikä niistä vähäisimpänä: entä jos hän tuleekin toisiin aatoksiin?

Kuolleen miehen kaveri on synkeän humoristinen romaani, jossa inhimillisyys törmää yhteiskunnan välinpitämättömyyteen. Teoksen on suomentanut Riku Toivola. Se on julkaistu alkuperäiskielellä vuonna 1996. Kurkovin teoksista on suomennettu myös Kuolema ja pingviini, 2006, suom. Eero Balk (Smert postoronnego, 1996) ja Harmaat mehiläiset, 2023, suom. Arja Pikkupeura (Serye pchely, 2018).

Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022 Kurkov on antanut useita haastatteluja kansainväliselle medialle Ukrainan tilanteesta. Vuodesta 2005 lähtien hän on ollut Venäjällä persona non grata maan politiikkaa kritisoivien lausuntojensa vuoksi.

Andrei Kurkov saapuu Helsinki Lit -kirjallisuusfestivaalille 24.–25.5.2024.

