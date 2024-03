CERTEGO on ostanut K2 Turvapalvelut Oy:n osakekannan

CERTEGO on ostanut K2 Turvapalvelut Oy:n (K2) koko osakekannan. K2 on yksi Suomen johtavista hälytyskeskuksista. Yhtiön liikevaihto on 3 miljoonaa euroa ja se työllistää 40 henkilöä Jyväskylässä ja Kokkolassa.

"K2:lla on vahva maine markkinoilla. Olen erittäin vaikuttunut heidän korkeasta turvallisuustasostaan ja asiakastyytyväisyydestään. Uskon, että yritystemme välillä on strategisesta näkökulmasta ihanteellinen synergia. Yhdistämällä voimamme vahvistamme entisestään tarjoomaamme kameravalvonnassa ja turvallisuusratkaisuissa, ja K2:n rautainen osaaminen laajentaa palveluitamme hälytyskeskustoiminnoilla", kertoo CERTEGO Suomen toimitusjohtaja Tuomas Pitkänen.

K2:lla on Jyväskylässä ja Kokkolassa huippumodernit hälytyskeskukset, jotka palvelevat kaiken kokoisia yritysasiakkaita. K2:n ammattitaitoa on yhdistää palohälyttimet, murtohälyttimet, valvontakamerat ja rakennusautomaatioratkaisut laadukkaiksi valvonnan ja ennaltaehkäisevän turvallisuuden sekä energiahallinnan palveluiksi.

“Olemme tyytyväisiä, että K2:lle löytyi uusi hyvä omistaja. Yhtiömme kehityksen taustalla on ollut osaava sekä sitoutunut henkilöstö, jota haluamme tässä yhteydessä kiittää. Uskomme, että CERTEGO-konsernissa toiminta kehittyy entisestään. Meistä syntyy Suomeen kova kombinaatio turvallisuus- ja kiinteistöpalvelualalle, ja on hienoa, että K2 palvelee asiakkaita jatkossa myös Suomen rajojen ulkopuolella. Mielenkiinnolla jatkamme tarinassa mukana CERTEGO-konsernin osaomistajina”, kommentoi K2:n enemmistöomistaja Kyösti Kakkonen.

"Ensimmäisestä tapaamisestamme lähtien tunsin, että CERTEGOn ammattitaito, vahva kulttuuri ja selkeä strategia tekevät heistä erittäin hyvän omistajan K2:lle. Olen erittäin ylpeä K2:n tähänastisista saavutuksista. Olen vakuuttunut, että kun yhdistämme voimamme CERTEGOn kanssa, nopeutamme kasvuamme yhteisen palveluvalikoiman ja kansallisen läsnäolon kautta", toteaa K2:n toimitusjohtaja Jani Saarvo.

CERTEGO pyrkii johtavaksi eurooppalaiseksi kulunhallinta- ja valvontaratkaisujen asiantuntijaksi. Tärkeä osa kasvustrategiaa on ostaa yrityksiä, joiden avulla CERTEGO voi tarjota entistä kattavampia turvallisuuspalveluita asiakkailleen.

"K2:n hankinta sopii täydellisesti strategisiin tavoitteisiimme. Haluamme kulunhallinta- ja valvontaratkaisujen markkinajohtajaksi Suomessa ja yhdistyminen vie meitä lähemmäs tavoitettamme", kiittää CERTEGO-konsernin toimitusjohtaja Jonas Granath.

“Haluan toivottaa kaikki K2:n työntekijät tervetulleiksi CERTEGOon", sanoo Pitkänen.

Lisätietoja: Anders Rundgren, M&A-johtaja, CERTEGO-konserni, anders.rundgren@certego.se +46 702 22 62 44