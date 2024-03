SAK ja sen ammattiliitot jatkavat lakkoja

– Olemme pyytäneet pääministeri Petteri Orpon hallitukselta oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta. Hallitus ei kuitenkaan kuuntele työntekijöitä edustavia järjestöjä. Edelleen se aikoo toteuttaa lukuisia elinkeinoelämän tavoitteita, jotka ovat työntekijöille kielteisiä. Useilla niistä ei ole vaikutusta työllisyyteen tai julkisen talouden tasapainoon, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

Elorannan mukaan ammattiliitoilla on valmius koska tahansa keskeyttää lakot, jos hallitus osoittaa ymmärrystä työntekijöiden huolille.

Lakossa on yhteensä noin 7 000 Teollisuusliiton, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n, Palvelualojen ammattiliiton PAMin, Rakennusliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n sekä Sähköliiton työntekijää.

Hallituksella kova linja ja SAK:lla kansan tuki

– Hallitus on kylmäsydäminen ja kovakorvainen tavallisten ihmisten huolille. Ensimmäinen päivä huhtikuuta astuvat voimaan seuraavat rajut sosiaaliturvan heikennykset. Niiden ja muiden leikkausten seurauksena köyhyys Suomessa lisääntyy 100 000 aikuisella ja 17 000 lapsella, Eloranta toteaa.

Elorannan mukaan Orpon-Purran hallituksen kylmä linja huolestuttaa työntekijöitä ja heidän etujärjestöjänsä. Sosiaaliturvan leikkaukset ovat jo pakottamassa suuren määrän pienituloisia muuttamaan omasta kodistaan. Eloranta arvioi monen perheen nyt odottavan tulevaa kehysriihtä pelonsekaisin tuntein.

– Suomalaiset eivät hyväksy Orpon-Purran hallituksen linjaa. Tällä hetkellä moni jo pohtii, tuleeko kehysriihestä vielä lisää keppiä tavallisille työntekijöille ja yhteiskunnan heikoimmille.

Toimeentuloleikkausten lisäksi hallitus on heikentämässä työntekijöiden oikeuksia keinoilla, jotka näivettävät Suomen sopimisen kulttuuria ennenäkemättömällä tavalla.

– Lakko-oikeuden rajoittaminen kaventaa työntekijöiden mahdollisuuksia tavoitella parempia työehtoja. Paikallisen sopimisen laajentaminen on varsinainen työelämän taksiuudistus, joka tuo osalle työpaikoista kehnot palkat ja kelvottomat ehdot. 7 000 työntekijää on lakossa koko yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden puolesta, Eloranta huomauttaa.

SAK:n Verianilla 21.–26.3. teettämän kyselyn mukaan 51 prosenttia suomalaisista hyväksyy SAK:n ja sen jäsenliittojen lakot, joilla vastustetaan hallituksen työelämäheikennyksiä. 42 prosenttia ei hyväksy ja 7 prosenttia ei tiedä kantaansa. Vahvinta tuki toimille on nuorten, naisten ja työntekijöiden keskuudessa. Kyselyyn saatiin 2 500 vastausta.

– Meillä on koko ajan ollut kansan vahva tuki. Vaikka lakossa ovat vain tiettyjen alojen työntekijät, niin tämä on koko SAK:n yhteinen ponnistus. Päätöksemme työtaistelutoimien jatkosta oli yksimielinen. Me kaikki olemme kiitollisia lakkoilevien panoksesta. Tuemme heitä ja heidän ammattiliittojaan. Jarkko Eloranta sanoo.

Lakot ja niiden rajaukset päivitetään SAK:n liittotoimet-sivulle sitä mukaa, kun ammattiliitot niistä ilmoittavat.