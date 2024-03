Kruununhaan kulttuurihelmi Laterna Magica täyttää 35 vuotta – juhlanäyttelyjen avajaisissa 9.4. esiintyvät Loiriplukari ja Petra Vallila

Laterna Magica on taiteen ystävien kohtaamispaikka; galleria ja antikvaarinen kirjakauppa Helsingin Kruununhaassa. Liike on erikoistunut valokuva-, elokuva- ja taidekirjoihin. Laterna Magicassa on useita uniikkeja galleriatiloja. Vaikuttavimman galleriatilan lattiana on 1,8 miljardia vuotta vanha Helsingin peruskallio. Laternalla järjestetään myös viikottain tapahtumia konserteista kirjailtoihin ja työpajoihin.