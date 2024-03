Taalintehtaan uuden yhteysaluslaiturin rakennustyöt alkavat

Kirjalansalmen sillan liikennejärjestelyt ovat vaikuttaneet siltaan odotetusti 25.3.2024 14:41:45 EET | Tiedote

Sillan mittausdataa on tutkittu uusien liikennejärjestelyiden käyttöönoton jälkeen. Liikennejärjestelyt ovat vaikuttaneet siltaan odotetulla tavalla. Tulosten perusteella sillan taipumien taso on pienentynyt ja teräsrakenteiden jännitykset ovat suurimmassa osassa mittauspisteitä laskenut. Liikennejärjestelyjä on viime viikolla selkeytetty Kaarinan päässä uusilla liikennemerkeillä, mutta havaintojen perusteella henkilöautoja ajaa edelleen raskaan liikenteen odotuskaistalle. ELY-keskus on selvittänyt vielä muita vaihtoehtoja liikennejärjestelyjen selkeyttämiseksi.