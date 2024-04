Maailman korkein köysirata yli Tampereen keskustan – rakentaminen Näsinneulan huipulta Torni-hotellin huipulle alkaa huhtikuussa

Tampereen keskustan jättimäinen mutta hiljaisuudessa edistetty köysiratahanke on nyt lyöty lukkoon. Alun perin Särkänniemen alueen kehittämissuunnitelmissa vilahdellut hanke on laajentunut Näsikallion ja Särkänniemen kallion välisestä, Mustanlahden ylittävästä hiihtohissistä koko Tampereen keskustan ylittäväksi gondolimatkaksi, joka nousee maanpinnasta laskettuna jopa 110 metrin korkeuteen.

Maailman korkeimman köysiradan reitti kulkee Solo Sokos Hotel Torni Tampereen katon ja Näsinneulan ulkoilmatasanteen välillä, eli köysirata tulee valmistuessaan muuttamaan näkyvästi koko Tampereen silhuettia.

Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä on hankkeesta enemmän kuin pähkinöinä.

”Minulla ei ole kerta kaikkiaan mitään pieniä rakennushankkeita vastaan, mutta kun hommat menee isolleen, niin se on aina erityisen hykerryttävää”, Seppälää kommentoi.

”Idean olemme hakeneet Notarealin maailmankuulusta luonnonpuistosta.”

Myös Tornin liiketoimintajohtaja Mikko Kankaanpää hieroskelee jo käsiään yhteen intopinkeänä.

”Kun Torni tuli Tampereelle, saimme aika lailla kuittia siitä, että se jäi kuitenkin Näsinneulaa matalammaksi. Jatkossa onkin sitten mahdollista päästä Torniin tulemalla samalla reissulla myös Näsinneulaan”, Kankaanpää muotoilee tyytyväisenä.

Arkkitehdit lujilla

Alun perin Seppälän ja Kankaanpään yhteisestä visiosta nykymittaansa laajentunut hanke on saanut useammankin arkkitehtitoimiston asiantuntijat raapimaan päätään. Suunnitelmia on pyöritelty jos jonkinlaisia. Tärkeänä apuna hankkeessa on ollut Särkänniemen kehitys Oy:n viime syksynä palkattu hankejohtaja Kari Mäkelä, joka on vetänyt aiemmin hankekehitysjohtajana esimerkiksi Nokia Arenan rakennushanketta.

”Juu ensin minä ajattelin, että puuhatkaas nyt johtajat vaikka niiden karusellien parissa ja jättäkää isot hankkeet ammattilaisille, mutta kun Miikka perusteli ja perusteli ja esitteli laskelmia, niin pakkohan tästä oli lopulta vähän innostua”, kertoo Mäkelä.

”Aika isoksi haasteeksi osoittautui Näsinneulan ja Tornin välillä oleva reilun puolentoista kilometrin matka. Siinä piti aika paljon miettiä ja selvittää, minkä rakennuksen katolle köysiradan tukipilarit asennetaan.”

Köysirata kulkee Tornista ratapihan ja Kyttälän yli Koskipuistoon, ylittää Tammerkosken patosillan kohdalla ja jatkaa Finlaysonin alueen ja kirkon yli Näsinpuistoon ja lopulta Mustanlahden yli Näsinneulaan.

Mukana projektissa ovat olleet Tampereen Särkänniemen ja Solo Sokos Hotel Torni Tampereen lisäksi Tampereen kaupunki, Arkkitehti- ja rakennustoimisto S. Illi, Särkänniemen Kehitys Oy sekä Finlaysonin alue ja Finnpark, sillä köysiradan iso tukipilari asennetaan juuri köysiradan puoliväliin osuvan Finnparkin P-Plevna-pysäköintitalon katolle.

Suuri vetovoimatekijä

Köysiratahanke on osa useampaa Tampereen kaupunkisuunnittelun hankekokonaisuutta, sillä se yhdistää Särkänniemen alueen ja Kannen alueen kehittämishankkeet.

”Uskomme, että köysirata lisää paitsi Tornin ja Särkänniemen, myös koko Tampereen vetovoimaisuutta”, sanoo Kankaanpää.

”Harvassa kaupungissa voi tällä tavalla matkustaa kaupungin kattojen yllä halki keskustan.”

Suurta vastustusta johtajat eivät usko huhtikuussa alkavan rakennushankkeen herättävän, vaikka toki soraääniinkin on varauduttu.

”Rakennustyöt pyritään tekemään mahdollisimman vähän kaupunkilaisia häiriten. Rata rakentuu huomattavan korkealle, eikä kaupunkilaisten elämään ole juuri vaikutusta sillä, vaikka kolmekymmentä metriä kotitalon yläpuolella kulkisikin köysirata”, kertoo Mäkelä.

Arkkitehti- ja rakennustoimisto S. Illin väki aloittaa työt huhtikuussa, ja suunniteltu valmistumisaika on ensi keväänä.

”Avajaisia suunnittelemme tällä hetkellä tasan vuoden päähän”, kertoo Seppälä ja kutsuu kaikki mukaan köysiradan avajaisiin 1. huhtikuuta 2025.