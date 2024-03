Pääsiäisen sää on ottelu kevään ja talven välillä

Ilmatieteen laitoksen keskiviikkona 27. maaliskuuta tekemän ennusteen mukaan huomenna kiirastorstaina Suomeen virtaa etelästä keväisen lämmintä ilmaa, ja lämpötila kohoaa laajalti +5:n ja +12 asteen välille. Lapissa pilvisyys on ajoittain runsasta, ja lumisade hankaloittaa siellä pääsiäisen menoliikennettä.

Pitkäperjantaina Suomeen saapuu lännestä matalapaine, joka tuo vesi- ja räntäsateita maan etelä- ja keskiosaan ja lumisateita Pohjois-Pohjanmaalle sekä Etelä-Lappiin. Matalapaine väistyy hitaasti lauantaina, mutta vettä tai lunta voi sataa ajoittain lähes koko maassa.

Sunnuntaina päivällä on laajalti poutaista. Lounaasta lähestyy kuitenkin uusi matalapaine, jonka yhteydessä sään ennustettavuus heikkenee nopeasti.

"Maanantain ennuste on hyvin epävarma, mutta talviset olosuhteet voivat haitata paluuliikenteen sujuvuutta ainakin pohjoisessa. Niinpä kelivaroitusten kehittymistä kannattaa seurata pääsiäisen kuluessa”, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ari-Juhani Punkka.

Öisin keskimäärin vielä pakkasta ja lounaissaaristossa lumetonta

Tilastojen mukaan päivälämpötilat ovat maalis-huhtikuun vaihteessa tyypillisesti maan etelä- ja keskiosassa +3:n ja +6 asteen välillä, pohjoisessa -2:n ja +3 asteen välillä. Öisin on pakkasta koko maassa.

Lunta on maassa maalis-huhtikuun vaihteessa yleensä maan etelä- ja länsiosassa keskimäärin 10‒30 senttimetriä, idässä ja pohjoisessa 30‒80 senttimetriä. Lumetonta on ainoastaan lounaissaaristossa. Tänä vuonna lumetonta on pääsiäisenä lounaissaariston lisäksi osassa etelä- ja lounaisrannikkoa – tosin pääsiäiseksi ennustetut lauhat säät sulattavat lumia vauhdilla myös muualla maassa. Maan keski- ja pohjoisosassa lunta on pääsiäisen alkaessa paikoin keskimääräistä enemmän.

Vuosi sitten pääsiäinen oli hieman yli viikkoa tämänvuotista myöhemmin. Tuolloin pääsiäistä vietettiin lähes koko maassa aurinkoisessa poutasäässä. Lämpötila kohosi päivisin +10 asteen vaiheille, mutta öisin oli pakkasta. Sää oli etenkin Lapissa ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimämpää.