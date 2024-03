Radanvarsifoorumi tarttuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen – ensimmäinen tilaisuus 5.4. Järvenpäässä

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävä Radanvarsifoorumi kokoontuu ensimmäisen kerran Järvenpäässä 5.4.2024. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama verkosto pyrkii löytämään laajassa yhteistyössä konkreettisia toimia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen vaikuttavasti. Radanvarsifoorumissa on mukana laaja joukko viranomaisia, kolmannen sektorin toimijoita, yrityksiä ja nuoria.

Lapset ja nuoret liikkuvat junilla, minkä seurauksena heidän pahoinvointinsa näkyy erityisesti ratojen varsilla. Ongelmat näkyvät jo poliisin tilastoissa, joissa alle 15-vuotiaiden tekemien rikosten suhteellinen osuus on ollut nousussa.

”Lehdistä voi lukea, kuinka koululaiselta varastettiin takki päältä, toiselle myytiin vapeja eli sähkötupakkaa, joku pahoinpideltiin koulumatkalla ja 15-vuotias otti hatkat nuorisokodista. Moni kokee koulun ahdistavana, koska kiusaamisesta on tullut paikoin lähes arkea ja puolustautuminen väkivaltaa ja varastamista vastaan on muuttunut normaaliksi”, kuvaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska. ”Meidän on yhdistettävä osaamistamme ja voimiamme tilanteen parantamiseksi.”

Rakentavat yhteisöt ovat välttämättömiä lapsille ja nuorille

Lapsi tai nuori voi hyvin, kun hän kuuluu yhteisöön, joka välittää hänestä ja hänen kasvustaan. Yhteisö voi olla esimerkiksi perhe, harrastus, etninen tai uskonnollinen yhteisö, mutta myös kyläyhteisö voi tukea lapsen kasvua. Yksi yhteisö on jengit, joiden ihannointi on nuorten keskuudessa kasvanut. Ryhmästä nuori hakee turvaa, koska hän tuntee turvattomuutta.

Radanvarsifoorumissa haetaan ratkaisuja jengikulttuurin ihannoinnin lopettamiseen sekä positiivisen tekemisen mahdollisuuksien ja turvallisuuden tunteen lisäämiseen.

”Haluamme, että kaikilla aikuisilla on työkalut lasten ja nuorten kohtaamiseen. Jokaisella pitää olla tieto, miten toimia, kun kohtaa lasten ja nuorten pahoinvointia”, sanoo Keski-Rauska.

Järvenpään Radanvarsifoorumissa suunnitellaan, miten

saamme lisää positiivisen tekemisen mahdollisuuksia nuorille

tuemme nuoria ja helpotamme heidän hoidon piiriin pääsyään

saamme nuoret jättämään jäähyväiset jengikulttuurin ihannoinnille

vähennämme nuoriin kohdistuvaa avointa rasismia

saamme tyttöjen tilannetta parannettua.

Järvenpään tilaisuuden jälkeen Radanvarsifoorumi kokoontuu myöhemmin tänä vuonna vielä Vantaalla ja Keravalla. Toimintaa voidaan tulevaisuudessa laajentaa muihinkin kuntiin.

Mediakutsu Järvenpään Radanvarsifoorumiin 5.4.

Median edustajat ovat tervetulleita Radanvarsifoorumin ensimmäiseen tilaisuuteen Järvenpäähän 5.4. klo 8.30–15.00. Tilaisuus pidetään osoitteessa Hallintokatu 4 Järvenpää-talon Juhani Aho-salissa.

Klo 10.30–11.30 tilaisuudessa on mahdollista haastatella Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvistiä ja klo 15:15 alkaen johtaja Marja-Liisa Keski-Rauskaa ja panelisteja. Yhtenä puhujana tilaisuudessa on Jenni Pääskysaari, jota voi haastatella päivän aiheista hänen puheenvuoronsa jälkeen klo 15:15 alkaen. Myös järvenpääläisiä nuoria on mahdollista haastatella.

Median edustajat voivat ilmoittautua tilaisuuteen viimeistään 4.4. aluehallintoviraston ylitarkastaja Petja Pyykköselle. Yhteystiedot ovat tiedotteen lopussa.

Tilaisuuden ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen

9.00 Tervetuloa, ylijohtaja Merja Ekqvist, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

9.10 Pysäkkikeskustelu: Kuinka saamme lapset ja nuoret voimaan paremmin!

Eliisa Ahlstedt, toimintavastaava, Aseman Lapset ry

Leea Virkkunen, ylikonstaapeli, Helsingin poliisi

Arja Korhonen, opetusjohtaja, Järvenpää

Riikka Tuomi, kokemusasiantuntija, Naistenkartano

Yaxye Mohamud, kehityspäällikkö, Movement Ry

Aki Roivainen, vanhempi, Järvenpää

10.00 Aamukahvi ravintolavaunussa (aluehallintovirasto tarjoaa)

10.30 Aamujuna: Sukellamme syvemmälle päivän teemoihin

Keskusteluteemat:

Vaunu 1: Lisää positiivisen tekemisen mahdollisuuksia nuorille kunnissa

Vaunu 2: Nuorten tukeminen ja hoidon piiriin pääsyn madaltaminen

Vaunu 3: Jäähyväiset jengikulttuurin ihannoinnille

Vaunu 4: Nuoriin kohdistuvasta avoimesta rasismista aitoon dialogiin

Vaunu 5: Tyttöjen elämä kuntoon

11.30 Lounas + kahvi (aluehallintovirasto tarjoaa)

12.30 Iltapäiväjuna: Konkreettiset toimet aamupäivän keskusteluihin

13.30 Mitä kuulimme? Miten tästä eteenpäin?

14.00 Keynote-puhe - Jenni Pääskysaari: Usko, toivo ja Saarisen Niko.

15.00 Tilaisuus päättyy

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.



Lisätietoa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston internetsivu:

Aluehallintoviraston blogi:

Yhteyshenkilöt

Petja Pyykkönen

Ylitarkastaja

Opetus- ja kulttuuritoimi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

petja.pyykkonen@avi.fi

Kristiina Kapulainen

Ylitarkastaja

Pelastustoimi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

kristiina.kapulainen@avi.fi

Marja-Liisa Keski-Rauska

Johtaja

Opetus- ja kulttuuritoimi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

marja-liisa.keski-rauska@avi.fi