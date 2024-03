Pääkaupunkiseudun opastetuilla luontoretkillä tarjolla 130 maksutonta retkeä keväästä syksyyn

Pääkaupunkiseudun luonto on uskomattoman monimuotoinen. Erilaiset luonnonympäristöt ja lähiluonto tarjoavat paljon kokemuksia kaikille aisteille. Retkikauden aikana pääsemme seuraamaan muutoksia eläinten ja kasvien elämässä keväästä syksyyn.

Opastetut retket alkavat muuttolintujen ihailulla huhtikuussa ja päättyvät marraskuussa kaamosretkeen. Väliin mahtuu perheretkiä evästaukoineen, vaelluksia kansallispuistoissa ja kaupunkiluontoretkiä meren rannoilta lähimetsän siimekseen. Retkillä pääset tutustumaan myös öiseen luontoon, kuten alkukesän yölaulajiin ja lepakoiden elämään.

Mukavahenkisillä retkillä mielenkiintoisiin kohteisiin saat hyvää luontotietoa omasta ja naapurikunnistasi. Osaavilta retkioppailta on helppo kysyä lisää retkillä esille tulevista asioista – luontohan osaa olla yllätyksellinen. Retkille on helppo tulla julkisilla kulkuvälineillä. Luontokohteiden tullessa tutuiksi on jatkossa helpompi suunnitella ja toteuttaa retkiä omatoimisestikin.

Huolehditaan yhteisestä luonnostamme

Retkikalenterista saat myös eväitä vastuulliseen luonnossa liikkumiseen. Monet retkikohteet sijaitsevat luonnonsuojelualueilla. Niiden rauhoitusmääräyksiin onkin syytä suhtautua alueen vierailuohjeina.

Vuoden 2024 kalenterissa kerrotaan myös siitä, miten kaupungit omilla toimillaan huolehtivat luonnon säilymisestä ja mitä voit itse tehdä omassa pihassasi luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Luontoretkien perusasiat

Retket ovat maksuttomia.

Jos retkeen kuuluu lauttamatka, osallistujat kustantavat sen itse.

Retkille on vapaa pääsy lukuun ottamatta joitain erityisretkiä, joihin on ennakkoilmoittautuminen.

Opastukset ovat pääosin suomenkielisiä, mutta osalla retkistä on myös ruotsinkielinen opastus.

Retkille osallistuminen ei edellytä huippukuntoa, tavallinen kunto riittää hyvin.

Perheretkillä liikutaan lasten ehdoilla.

Osa retkistä on esteettömiä.

Painettu luontoretkikalenteri on jaossa Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kirjastoissa, asiakaspalvelupisteissä, luontotaloissa ja Haltiassa viimeistään huhtikuussa. Kalenteri on jo julkaistu pdf-muodossa kaupunkien verkkosivuilla.

Pääkaupunkiseudun kaupungit Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa ovat järjestäneet kuntalaisille maksuttomia, opastettuja luontoretkiä jo yli 30 vuoden ajan.