Gummerus aloittaa audiodraamatuotannon – uudenlaiset audioteokset Juha Itkoselta, Taina Latvalalta, Emmi Pesoselta ja Sisko Savonlahdelta

Kotimaisen kaunokirjallisuuden ja digitaalisten kirjojen kustantaja Aleksi Pöyry näkee äänikirjakustantamisessa elettävän mielenkiintoista vaihetta. ”Sekä kuuntelijat että kirjailijat ovat kiinnostuneita uudenlaisista audiotarinankerronnan muodoista. Kohtaamisia-sarja lähti liikkeelle Juha Itkosen näytelmätekstistä ja Gummeruksen halusta laajentaa audiokustantamista draaman suuntaan. Olen todella iloinen, että olemme saaneet audiodraamatuotannon ensi vaiheessa mukaan neljä eturivin kirjailijaa, joilla on kokemusta sekä proosasta että draamasta”, Pöyry kertoo.

Juha Itkonen on kirjailijanurallaan työskennellyt myös teatterin parissa. "On hienoa kokea, miten näyttelijät herättävät dialogin eloon. Audiodraama on muotona kiehtova, sillä äänen kautta on välitettävä kaikki. Siinä on jotain erityisen intiimiä ja herkkää: aivan kuin pääsisimme kuulemaan näiden kuvitteellisten ihmisten yksityisiä keskusteluja. Äänisuunnittelija Miki Brunou on todellinen velho ja näyttelijät loistavia, tällä porukalla työ on ollut yhtä juhlaa", Itkonen kuvailee.

Työryhmään kuuluvat kirjailijan ja näyttelijöiden lisäksi äänisuunnittelija Miki Brunou ja kustannustoimittaja-dramaturgi Niina Miettinen.