Syöpään sairastuneille apua sairastumiskriisin

Yhä useampi suomalainen sairastuu syöpään. Sairastuminen yleensä järkyttää ja mullistaa elämän. Syövän hoitamisessa pelkkä fyysisen sairastumisen huomioiminen ei riitä, vaan sairastumiskriisiin tarvitaan myös psykososiaalista tukea. Hyvä tuki auttaa potilasta sekä selviämään arjestaan että sitoutumaan sairauden hoitoon. Tuen saatavuus vaihtelee alueittain, ja tätä vajetta paikkaamaan HUSin Psykiatria on kehittänyt sairastumiskriisiin liittyvän, terapeutin tukeman digitaalisen hoito-ohjelman.

Syöpään sairastuneen psykososiaalisen tuen järjestäminen on hyvinvointialueiden vastuulla. Tukirakenteet vaihtelevat paljon, ja kansallisen tason sovittuja käytäntöjä ei ole. Vain yksittäisillä hyvinvointialueilla on maassamme erillinen yksikkö psykososiaalisen tuen kohdennettua tarjoamista ja palveluohjausta varten. Potilasjärjestöillä on suuri rooli psyykkisen tuen antamisessa.

Nyt koko Suomessa on tarjolla syöpään sairastuneen nettiterapia. ”Se on internet-välitteinen, mutta terapeutin tukema hoito-ohjelma. Sen tarkoitus on tukea sairastumisen käsittelyä ja uuteen elämäntilanteeseen sopeutumista”, kertoo linjajohtaja Jan-Henry Stenberg HUSin Digitaalisten ja psykososiaalisten hoitojen linjalta. Hoito sopii tilanteisiin, joissa syöpäsairautta hoidetaan aktiivisesti.

Hoito-ohjelman avulla syöpään sairastunut henkilö saa tietoa mielen reaktioista ja voi tutustua muun muassa siihen, miten sairastumiseen liittyvä järkytys tai hankalat tunteet vaikuttavat mielen toimintaan, muuttavat itselle tärkeitä asioita ja miten hankalienkin ajatusten ja tunteiden käsittelyä voi harjoitella.

Terapia kestää tavallisesti seitsemän viikkoa. Hoitoa voi käydä istunto kerrallaan missä vain ja milloin vain. Aikaa kaikkien sisältöjen käymiseen on yhteensä 12 viikkoa. Hoito on kevään aikana pilottikäytössä, ja käytössä aluksi vain suomeksi. Ohjelma tullaan pilotin jälkeen kääntämään ruotsiksi ja on käytössä jatkossa molemmilla kotimaisilla kielillä samaan tapaan kuin muutkin nettiterapiat.

”Syöpään sairastuneiden nettiterapia tulee erinomaisesti täydentämään syöpäpotilaille tarjottavia psyykkisen tuen palveluita”, HUS Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Johanna Mattson toteaa.

Nettiterapiaan tarvitaan lääkärin lähete, jonka voi kirjoittaa kuka tahansa lääkäri, eikä erillisiä maksusitoumuksia tarvita. Itse nettiterapia on potilaalle maksutonta. Lisää nettiterapiaan hakeutumisesta nettiterapiat.fi