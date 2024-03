Tieliikenteen erikoiskuljetukset haltuun uudella työkalulla

Pirkanmaan maaseudun kehittämiseen yli 10 miljoonaa euroa 21.3.2024 16:09:36 EET | Tiedote

Vuonna 2024 Pirkanmaalla on jaossa merkittävä potti EU:n maaseuturahoitusta hanke- ja yritystuille. Tukea on saatavilla erilaisille elinkeinojen, palveluiden ja asuinympäristön kehittämishankkeille sekä yritysten investointeihin ja kehittämiseen. Esimerkiksi ympäristö- ja ilmastotoimille sekä laajakaistainvestoinneille on tarjolla hyvin rahoitusta.