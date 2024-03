Tarkista ensiapuvälineet mökillä

Suomen Palopäällystöliitolta muistutetaan, että mökkivarustelussa kiinnitettäisiin erityisesti huomiota seuraaviin kuuteen asiaan.

Palovammat

Mökillä tehdään usein tulet, ja grillauskin on yleinen ruoan valmistustapa. Palovammat ovat siis todennäköisempiä mökkiolosuhteissa kuin kotona. Palovammojen ensiavussa täytyisi vammakohtaa jäähdyttää. Viileän virtaavan veden ohella on saatavilla myös erilaisia palovammasettejä ja sellainen olisi hyvä olla myös mökillä, etenkin jos huuhtelu vedellä on mökillä vaikeaa. Myös kylmäpussi on hyvä tapa viilentää vammakohtaa.

Haavanpuhdistus ja -hoito

Haavoja ja ihoa rikkovia ruhjeita varten on tärkeää käyttää desinfiontiainetta. Haavanpuhdistaminen ehkäisee haavan tulehtumista. Etenkin jos puhdasta virtaava vettä ei ole lähettyvillä, on puhdistusainetta oltava pullossa.

Eri kokoisia laastareita on hyvä olla erilaisiin haavoihin. Sideharsorulla on myös monikäyttöinen ja usein jopa sopivin tarvike haavanhoitoon. Sillä saa myös tarvittaessa kompressiota vammakohtaan, joka yhdistettynä kylmäpussiin on oiva tapa hoitaa vammaa. Jos haavanhoitopaketin kyljessä on hinta markoissa, on varmasti ajankohtaista päivittää ne uusiin.

Lisäksi silmähuuhteelle saattaa olla tarvetta. Mökkiolosuhteissa touhutessa silmiin saattaa lentää roskaa tai roiskua vahingollisia nesteitä, kuten pienkonebensaa työvälineitä tankatessa.

Kiristysside

Mökillä usein tehdään metsä- ja puutöitä moottorisahalla, kirveellä tai muulla ronskimmalla välineellä. Näiden huolimattoman käsittelyn seurauksena saattaa tulla tarvetta isomman vamman ensiavulle. Isojen verenvuotojen kohdalla kiristysside saattaa olla henkeä pelastava, joten sellaisen hankinta on suositeltavaa ahkerien vapaa-ajan metsurien ensiapupakkiin.

Kiristyssiteen käyttö vaatii perehtymistä, joten pidäthän huolen, että harjoittelet sen käyttöä hyvissä ajoin, eikä vasta vahingon satuttua.

Palo- ja häkävaroittimet

Lisäksi mökkikautta aloiteltaessa on tärkeää tarkistaa palo- ja häkävaroittimien toimivuus. Ota valmiiksi matkaan mukaan sopivat uudet patterit.

Osoite näkyviin ja 112 Suomi puhelimeen

Isomman onnettomuuden tai sairastumisen sattuessa on hälytyskeskukselle osattava kertoa mökin tarkka osoite. Jos sitä harvoin käyttää ja vuokramökillä sitäkin satunnaisemmin, ei osoite välttämättä hädän hetkellä muistu mieleen. Mökin osoite onkin hyvä pitää näkyvillä niin mökkiläisille kuin mökkivieraille.

Myös mökin osoitenumerointi on tärkeää näkyä tielle pelastushenkilöstön perille löytämisen varmistamiseksi.

Pelastushenkilöille iso helpotus on myös 112 Suomi -sovelluksen käyttö. Lataa se valmiiksi puhelimeesi. Se näyttää hälytyskeskukselle tarkan sijaintisi.

Muistilistat

Mökkeilijän ensiapulaukku:

1. Palovammasetti

2. Kylmäpussi

3. Desinfiointiaine

4. Laastarit

5. Sideharsorulla

6. Silmähuuhde

7. Kiristysside

Mökkikauden alussa tarkistetaan:

1. Palo- ja häkävaroittimet

2. Mökin osoite näkyvillä asukkaille

3. Mökin osoitenumeroinnin näkyminen tielle

4. 112 Suomi -sovelluksien löytyminen kaikkien puhelimesta



Suomen Palopäällystöliitto toivottaa mukavaa pääsiäistä ja turvallista mökkeilyä!