Finnkino aloittaa tuplanopeudella esitetyt elokuvanäytökset keväällä 2024

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR -KONSERTTITALTIOINTI SAAPUU ODEON CINEMAS GROUPIN EUROOPAN ELOKUVATEATTEREIHIN JA TEKEE ILMIÖSTÄ GLOBAALIN. LIPUNMYYNTI ON ALKANUT 26.9.2023

Euroopan suurin elokuvateatteriketju Odeon Cinemas Group, osana AMC companya, tuo Yhdysvalloissa ennätyksiä rikkoneen TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR -konserttitaltioinnin elokuvateattereihinsa ympäri Eurooppaa perjantaista 13. lokakuuta lähtien. Finnkino kuuluu Odeon Cinemas Groupiin. Lipunmyynti on nyt käynnissä, ja kaikki voivat kokea TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR -konserttitaltioinnin Finnkinon teattereiden isoilta valkokankailta laadukkaalla äänentoistolla. Taylor Swiftin 1989 albumin ja hänen lempinumeronsa 13 kunniaksi normaalihintaisen aikuistenlipun hinta on 19,89 euroa ja normaalihintaisen lastenlipun hinta 13,13 euroa. TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR -konserttitaltioinnin ensi-ilta on 13. lokakuuta kello 18. Suuren kysynnän vuoksi taltioinnista on luvassa lukuisia näytöksiä kaikissa Finnkinon elokuvateattereissa torstaista sunnuntaihin usean viikon ajan. TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR -konserttitaltiointi esitetään myös IMAX-, iSense-, LUXE- ja Lounge-saleissa. Historiallinen, ennäty