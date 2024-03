Kauppakorkeakoulu Hankenin suosio nousi jälleen tänä vuonna

Kauppakorkeakoulu Hanken on Suomen vanhin kauppakorkeakoulu, joka toimii

Helsingissä ja Vaasassa. Se on johtava, kansainvälisesti akkreditoitu yliopisto, jolla on yli

sadan vuoden kokemus koulutuksesta ja tutkimuksesta talouden ja kauppatieteiden aloilta.

Kaikki Hankenin opetus perustuu sen korkeatasoiseen tutkimukseen. Hankenilla on läheiset

suhteet yritysmaailmaan ja yli 14 000 alumnin verkosto yli 70 maassa.