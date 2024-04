Suomessa kehitetty smoothiepuikko päihitti italialaisen sorbetin kansainvälisessä kilpailussa – voittotuote myyntiin Lidleihin myös tänä kesänä

Takaisinveto: Kartanon täysjyväateriassa puutteelliset pakkausmerkinnät 20.3.2024 15:41:24 EET | Tiedote

Lidl vetää myynnistä Kartanon-merkin kanakorma-valmisaterian puutteellisten pakkausmerkintöjen vuoksi. Kyseessä on kylmähyllystä myytävä valmisruoka. Tuote vedetään pois myynnistä, koska ainesosaluettelosta puuttuu maininta maidosta ja pavuista. Tuote voi olla vaarallinen maidolle tai pavuille allergisille henkilöille. Muille tuote on turvallinen käyttää. Tuote: Kartanon kanakorma Pakkauskoko: 350 g Viimeinen käyttöpäivä: 2.4.2024 tai aikaisemmin Lidl pyytää maidolle tai pavuille allergisia asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä haittaa. Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, https://asiakaspalvelu.lidl.fi/ Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400 Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen, ihmisravinnoksi soveltumaton tai käytössä vaarallinen. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman