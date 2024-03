Runsasluminen talvi kääntymässä kohti kevättulvia Etelä-Savossa

Kevättulvista ennakoidaan tavanomaista korkeampia

Ennusteiden mukaan kevättulvan huippu ajoittuu Etelä-Savossa pääosin huhtikuun lopun ja toukokuun puolenvälin väliselle ajalle.

Sateisen viime syksyn jäljiltä vettä on maaperässä tavanomaista enemmän ja pohjaveden pinnat ovat maakunnassa yleisesti keskimääräistä korkeammalla. Tämän takia lumen sulamisesta syntyvä valunta ohjautuu nopeammin vesistöihin, joka puolestaan näkyy nopeampana vedenpinnan nousuna aiheuttaen tulvimista myös sellaisissa paikoissa, joissa tätä ei tavallisesti esiinny.

Mäntyharjun reitillä vedenkorkeudet keskimääräistä ylempänä

Mäntyharjun reitin latvoilla Iso-Naakkiman vedenkorkeus on noin 15 senttimetriä keskimääräistä ylempänä. Sen alapuolella sijaitsevan Kyyveden pinta on kääntynyt nousuun ja se on 32 senttiä ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Puulan vedenkorkeus on myös nousussa ja tällä hetkellä järven vedenpinta on noin 15 senttiä ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä. Kissakosken voimalaitoksen kautta juoksutetaan tällä hetkellä 41 kuutiometriä vettä sekunnissa ja juoksutusmäärän ennakoidaan kasvavan kevään mittaan. Juoksutusten kasvattaminen nostaa alapuolisten vesistöjen vedenkorkeutta ja saattaa nostaa vettä jään päälle. Vahvajärven vedenkorkeus on tällä hetkellä 37 senttiä ajankohdan tavanomaista korkeammalla.

Myös Mäntyharjulla ovat vedenpinnat noususuunnassa. Lahnavesi on 27 senttiä ja siihen laskeva Pyhävesi-Kallavesi 36 senttiä ajankohdan keskimääräistä ylempänä. Reitin alaosalla säännöstellyssä Vuohijärvessä vedenpinta on 8 senttiä ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana, mutta on kääntymässä nousuun.

Sysmän reitin latvajärvellä Suonteella on vedenkorkeus 20 senttiä ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta ylempänä.

Myös Saimaalla vedenkorkeus keskimääräistä ylempänä

Vuoksen vesistöalueella Pihlajavesi on 48 senttiä ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä. Saimaan keskusallas on 50 senttiä ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä Lauritsalan havaintoasemalla. Myös Saimaa on lähdössä nousuun ja pinnan ennakoidaan olevan kesäkuussa 30–55 senttiä nykyistä korkeammalla. Savonlinnan Suurijärven vedenpinta on 8 senttiä ylempänä kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta ja se on noususuunnassa.

Varaudu mahdolliseen tulvaan jo etukäteen

Tämänhetkisten ennusteiden perusteella kevättulva tulee olemaan tavanomaista korkeampi, joka rantakiinteistöjen omistajien on syytä ottaa huomioon ja huolehtia, että rakennuksille ei pääsisi syntymään tulvavahinkoja. Ympäristöhallinto on laatinut ohjeistuksen siitä, kuinka tulvaan voi varautua ja tehdä omatoimisesti suojauksia rakennusten kastumisen estämiseksi:

Kodin suojaaminen tulvalta

https://www.vesi.fi/vesitieto/kodin-suojaaminen-tulvalta/



Tulvavahinkojen korvaaminen on nykyisin vakuutuspohjaista. Lue lisää tulvavahinkojen korvaamisesta

https://www.vesi.fi/vesitieto/tulvavahinkojen-korvaaminen/