Veritas mukaan sijoittajaksi GOS Private Debt I Ky -rahastoon

GOS Yritysrahoitus Oy:n perustama GOS Private Debt I Ky -velkarahasto on saanut uuden sijoittajan, Veritas Eläkevakuutuksen. Rahasto tarjoaa vieraan pääoman ehtoista rahoitusta lähtökohtaisesti kassavirtapositiivisille pk-yrityksille.

Sijoittajina pilottirahastossa ovat jo aiemmin mukana valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi, Säästöpankki sekä GOS Group Oyj.

”Rahasto perustettiin toukokuussa 2020 ja kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Rahaston tavoitteena oli todentaa markkinakysyntää ja rakentaa toimintamallia laajemman portfolion hallinnointia varten. Olemme erittäin tyytyväisiä todetessamme, että rahasto on vastannut kysyntään ja nyt on perusteltua kasvattaa toimintaa. Koemme, että Veritas on erinomainen kumppani rahastolle ja toivotamme heidät mitä lämpimimmin tervetulleeksi”, kertoo GOS Group Oyj:n toimitusjohtaja Aki Tusa.

Uuden sijoittajan myötä rahaston sijoitusperiodia on jatkettu kahdella vuodella.

“Meille on ilo olla mukana sijoittajana GOS Private Debt I Ky -rahastossa. Uskon, että rahasto tarjoaa hyvän tuottomahdollisuuden ja tukee samalla suomalaisten pk-yritysten kasvua ja kehitystä”, sanoo Veritaksen toimitusjohtaja Carl Haglund.

Rahaston rahoituspäätökset perustuvat tarkkaan taloudelliseen analyysiin. Rahoitettavalla kohdeyhtiöllä tulee olla todennettavissa oleva luoton takaisinmaksukyky. Lainoitettava yhtiö sitoutuu avaamaan pääsyn kirjanpitodataan, joka auditoidaan ja analysoidaan kuukausitasolla GOS:n riskienhallintajärjestelmillä. Tämä mahdollistaa luoton ehtojen dynaamisen kytkennän kohdeyrityksen tilanteeseen, mikä on sekä rahoittajan että kohdeyrityksen etu.

”Rahaston uudenlainen kohdeyritysten seuranta ja riskienhallinta on toiminut suunnitellusti, vaikka toki matkan varrella on opittu paljon”, Tusa kertoo.