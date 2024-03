Hämeen lähteiden kansalaishavainnointi alkaa

Lähde on usein ympäristöään rehevämpi elinympäristö ja se syntyy paikkaan, jossa pohjavettä purkautuu maanpinnalle. Lähteillä on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä merkitys, sillä niissä elää paljon lajistoa, jotka ovat joko pohjavettä suosivia tai siitä täysin riippuvaisia.

Valitettavasti lähteitä on muutettu aikojen kuluessa ja Etelä-Suomen lähteistä jopa 99 prosenttia on menettänyt luonnontilansa. Lähteet ja lähteiköt on luokiteltu viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa valtakunnallisesti vaarantuneeksi luontotyypiksi ja Etelä-Suomen osalta jopa erittäin uhanalaiseksi.

Lähde on tilaltaan heikentynyt, kun sen luontaista vesitaloutta, rakennepiirteitä ja lähiympäristöä on ihmistoiminnan myötä muutettu. Useimmiten lähteiden luonnontila on heikentynyt mm. maa- ja metsätalouden kuivatustoiminnan, metsänhakkuiden tai lähteiden perkaamisen myötä. Monet lähteet on myös muutettu aikojen kuluessa vedenottoa varten kaivoiksi. Maankäytön muutosten ja rakentamisen myötä lähteitä on myös tuhoutunut kokonaan.

Tästä keväästä lähtien Hämeen ELY-keskus alkaa kerätä havaintoja Hämeen lähteistä kansalaishavainnoinnin avulla. Vaikka kartoilla esiintyy paljon lähteitä, niin suurin osa Suomen lähteistä on edelleen merkitsemättä paikkatietojärjestelmiin. Tämä aiheuttaa huolta lähteiden säilymisen suhteen tulevaisuudessa. Havainnoinnin avulla toivotaan myös ajantasaista tietoa lähteiden nykytilasta ja uutta tietoa niiden historiasta.

Näin voit osallistua lähteiden havainnointiin

Klikkaa osoitetta https://wwwi.ymparisto.fi/citobs/havaitsemaan_lahteet_yleinen.html

Karttaan on merkitty tiedossa olevia lähteitä. Voit käydä tarkistamassa, näkyykö paikalla lähteeseen viittaavaa elinympäristöä.

Havainnoi lähteen ympäristöä ja vastaa lomakkeen kysymyksiin lähteen nykytilasta

Myös kuvien lähettäminen lomakkeen kautta on toivottavaa

Jos löydät uuden lähteen, ilmoita myös siitä

Samasta lähteestä voi tehdä useampia ilmoituksia, varsinkin jos olet eri mieltä aiempien ilmoittajien kanssa lähteen tilasta

Lähteen historiatiedot ovat myös arvokkaita

Hämeen ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Lähteiden kansalaishavainnointi on toteutettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen ekosysteemiobservatorion (FEO) kanssa.