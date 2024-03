Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.3.2024

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,00. Taso on 8 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja vedenpinta on pysynyt muuttumattomana viimeisen kuukauden. Lisäjuoksutus Konnuksen tulvakanavasta on aloitettu 13.3 ja nyt tapahtuu vaiheittainen juoksutuksen aloittaminen Naapuskosken padosta. Tarkoituksena on lisätä juoksutusta vähitellen siinä tahdissa, että Kallaveden pinta pysyy nykyisellä tasolla mahdollisimman pitkään.

Iisalmen reitillä juoksutukset ovat pieniä ja vedenpinnat silti kesäkorkeuksissa. Lyhyet lämpimät jaksot eivät ole vielä saaneet vesiä liikkeelle vesistöihin asti. Nyt alkavaksi ennustettu lämpöaalto todennäköisesti saa vedet liikkeelle ja juoksutukset lisääntyvät jo viikonvaihteessa.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin vedenpinta on ajankohdan keskimääräistä ylempänä, mutta Vuotjärven vedenpinta ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvossa. Juojärvi on 5 cm ajankohdan keskimääräistä ylemmällä tasolla.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 38 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,47. Saimaalla lisäjuoksutus on edelleen käynnissä ja vedenpinta on kääntynyt laskuun. Haukiveden pinta on laskenut 5 cm maaliskuun aikana. Ennusteen mukaan myös Haukiveden pinta on nyt kääntymässä nousuun.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pohjoisimmat järvet Iisveteen asti eivät vielä ole kääntyneet nousuun ja vedenpinnat ovat 5 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Etelästä päin virtaava Suontee ja alajuoksulla sijaitseva Hankavesi ovat jo kääntyneet nouseviksi ja pinnat ovat noin 20 cm keskimääräistä korkeammalla. Rautalammin reitin alaosan keskusjärvi Konnevesi on pysynyt maaliskuussa ennallaan ja taso on 10 cm yli keskimääräisen.

Jää ja Lumitilanne

Virallisilla havaintopaikoilla on mitattu lähes 60 cm jäänpaksuus, mutta jääkerroksen laadusta ei ole tietoa. Näin vähäisiä tietoja ei voi käyttää turvallisen jäänpaksuuden verrokkeina oikeastaan missään. Monilla järvillä on kohvakerrosten välissä huomattavan paksu vesikerros. Jäiden pintakerros on toistaiseksi likimain parhaimmillaan jalan liikkumisen kannalta, mutta ennustettu lämpöaalto varmaankin kastelee jään pinnat ja tilanne saattaa muuttua jo viikonlopuksi.

Lumen vesiarvokartoissa Pohjois-Savon alueelle on merkattu pienimmillään 100 mm vettä neliömetrillä Suvasveden ympärillä. Koillis-Savon vaaroilla on arvioitu olevan 240 kg/m2 enimmillään. Rautavaara – Varpaisjärvi – Sonkajärvi alueella on huomattavan iso alue yli 200 kg/m2 lumimäärää. Mittasin pihanurmikolta lumen paksuutta 75 cm ja painoa 215 kg/m2 kuukauden aikana painoa on tullut muutama kilo lisää eli lumen vesiarvo on talven huippulukemissa. Rakennusten katoilla on vaihteleva lumimäärä, katoilta lumet ovat pääosin pudonneet tai sulaneet vähemmäksi kuin maan pinnalla mitatut määrät.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan hyvällä tasolla.