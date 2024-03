Hallituksen avovankien kuntouttavaan työtoimintaan kohdistuvat säästöt uhkaavat heikentää Suomen kansallispuistoja

SDP:n Helena Marttila: Yhteinen investointirahasto on toivottu avaus 25.3.2024 18:05:49 EET | Tiedote

Ehdotus EU:n yhteisestä investointirahastosta on todella tervetullut. On päivänselvää, että nykytila on erittäin ongelmallinen ja haitallinen Suomen taloudelle, joka on pieni ja vientivetoinen, Helena Marttila sanoo.