Helmarit nimetty EM-karsintojen avausotteluihin

Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 24 pelaajaa huhtikuun EM-karsintaotteluihin torstaina mediatilaisuudessa Helsingissä. Joukkueeseen liittyy vain yksi uusi pelaaja helmikuun Pinatar Cupin ryhmään verrattuna – Espanjan leiriltä sivussa ollut maalivahti Anna Tamminen palaa joukkueeseen.

– Saamme hyvän joukkueen jalkeille. Meillä on ollut aika hyvä tilanne syksyn ja talven mittaan, loukkaantumisia on ollut melko vähän ja pelaajat ovat olleet todella hyvissä rooleissa seurajoukkueissaan. Nyt vaivoja on ollut vähän enemmän. Emmi Alanen joutuu jäämään sivuun ja Espanjassa loukkaantunut Emmi Siren ehti melkein mukaan, mutta emme halunneet ottaa riskiä, päävalmentaja kommentoi.

Helmarit tavoittelee paikkaa Sveitsissä kesällä 2025 pelattavaan EM-lopputurnaukseen karsintojen A-liigassa, jossa se kohtaa Norjan, Italian ja Hollannin. A-liigan lohkovoittajat ja -kakkoset saavat suoran kisapaikan EM-lopputurnaukseen. Lohkokolmoset ja -neloset pelaavat kisapaikasta jatkokarsinnoissa.

Suomi kohtaa karsinta-avauksessaan Norjan Oslossa perjantaina 5. huhtikuuta Suomen aikaa kello 19.00. Ensimmäinen kotiottelu on luvassa tiistaina 9. huhtikuuta kello 19.15, kun Italia saapuu Helmareiden vieraaksi Bolt Arenalle Helsinkiin.

Akkreditointi EM-karsintaotteluun Suomi - Italia (9.4.) >>

Helmarit huhtikuun EM-karsintaotteluissa:

Tinja-Riikka Korpela, AS Roma

Anna Tamminen, Hammarby IF

Milla-Maj Majasaari, RSC Anderlecht

Natalia Kuikka, Chicago Red Stars

Joanna Tynnilä, SK Brann

Eva Nyström, Hammarby IF

Elli Pikkujämsä, Racing Louisville

Emma Koivisto, Liverpool FC

Nora Heroum, U.C. Sampdoria

Tiia Peltonen, Fortuna Hjørring

Emma Peuhkurinen, Lillestrøm SK

Katariina Kosola, BK Häcken

Vilma Koivisto, Linköpings FC

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Oona Siren, Lillestrøm SK

Anni Hartikainen, FC Rosengård

Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC

Ria Öling, FC Rosengård

Sanni Franssi, Real Sociedad

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Jutta Rantala, Leicester City FC

Heidi Kollanen, Vittsjö GIK

Oona Sevenius, Como

Lotta Lindström, London City Lionesses

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE

Eveliina Parikka, tiedottaja

040 732 3708

eveliina.parikka@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

040 729 8473

roope.kuisma@palloliitto.fi