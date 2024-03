Fivan päätös pitää asuntolainakatto ennallaan on perusteltu – huhtikuun tiukennusta pankkien lisäpääomavaatimuksiin olisi ollut syytä myöhentää

Finanssiala ry (FA) pitää myönteisenä, että Finanssivalvonta ei päättänyt kiristää makrovakauspolitiikkaa. Tästä huolimatta tilanne on kokonaisuudessaan yhä suhdannetilanteeseen nähden ongelmallinen.

”Makrovakauspolitiikkaa on tiukennettu kesästä 2022 lähtien. Talouden ja asuntomarkkinoiden heikko tilanne olisi syytä ottaa kattavasti huomioon makrovakauspolitiikan virityksessä. Ylipäätään pääomavaatimusten kasvattamista ei tulisi nykyisessä taloustilanteessa jatkaa”, toteaa FA:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Mattila kritisoi Fivan päätöstä pitää ennallaan vuosi sitten tehty päätös kansallisen järjestelmäriskipuskurivaatimuksen voimaantulosta huhtikuun alussa. Tämä on FA:lle pettymys, sillä voimaantuloa olisi ollut perusteltua myöhentää.

Suomen talous on taantumassa, mutta pankkisektori on hyvissä asemissa ottamaan vastaan talouden tilan heikkenemisen vaikutuksia. Sen vakavaraisuus on vahva ja kannattavuus erittäin hyvä. Ongelmaluotot ja luottotappiot ovat Euroopan matalimpien joukossa.

”Suomalaispankkien hyvä kriisinkestävyys kävi ilmi myös Euroopan pankkiviranomaisen ja Finanssivalvonnan viime vuonna julkistamista stressitestituloksista, jotka perustuivat poikkeuksellisen ankaraan heikon talouskehityksen skenaarioon. Tulosten mukaan Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön merkittävänkin heikkenemisen”, Mattila muistuttaa.

Finanssivalvonnan tiedote.