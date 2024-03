Jyväskylän diakoniatyön koulutus oli Diakin vetovoimaisin hakukohde kevään yhteishaussa

Diakille huippuarvosanat yhteistyökumppaneilta: ”Vahva kumppanuuksiin panostaminen kantaa hedelmää” 27.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Diak on saanut yhteistyökumppaneiltaan erinomaiset arviot tuoreessa sidosryhmätutkimuksessaan. T-median toteuttaman Luottamus & Maine -tutkimuksen mukaan Diakin kokonaismaine kumppaneiden keskuudessa on erittäin hyvällä tasolla. Tulokset heijastavat laajaa tukea ja luottamusta, jonka taustalla on pitkäjänteinen kumppanuustyö, uskoo toimitusjohtaja-rehtori Elina Juntunen.