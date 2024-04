Psykologien käytännönläheinen kirja pureutuu manipuloivaan käytökseen

Nina Lyytinen & Satu Pihlaja: Tunnista manipulointi ja löydä omat rajasi

Ilmestyy 29.4.2024

Jokainen meistä pyrkii joskus vaikuttamaan toisiin ihmisiin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Manipuloinnista puhumme silloin, kun on sattunut jotain ikävää tai vuorovaikutus ei tunnu tasapuoliselta. Manipulointi voi olla tietoista ja suunnitelmallista, mutta siihen voi sortua myös vahingossa. Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse jäädä manipuloinnin uhriksi.

Tunnettujen psykologien monipuolinen kirja kertoo manipulointitilanteista ja erilaisista varoitusmerkeistä, joista manipuloinnin voi tunnistaa. Aina se ei ole helppoa, sillä haitallinen suostuttelu voi olla myös imartelevaa, hienovaraista ja osittain kohteen omiakin etuja edistävää.

Manipuloinnin tunnistamisen lisäksi kirja opettaa asettamaan haitalliselle vaikuttamiselle myös rajoja. Ne voivat olla monenlaisia tilanteesta ja henkilöstä riippuen. Yhdelle rajat voivat tarkoittaa tietyn ihmissuhteen katkaisemista, toiselle ne voivat olla kontaktien määrän tai pituuden rajoittamista, kolmannelle tunteista kertomista tai tilan ottamista keskustelussa.

Kirja auttaa myös tunnistamaan oman vaikutusvallan vuorovaikutustilanteissa. Se sisältää lisäksi käytännön harjoituksia. Lukija oppii tarkastelemaan omaa toimintaansa ja viestintäänsä – saattaapa hän löytää manipuloijan piirteitä myös itsestään.

PsL Nina Lyytinen on työ- ja organisaatiopsykologian erikoispyskologi. Hän on julkaissut Sirpa Pääkkösen kanssa kirjan Ole oma pomosi. PsL Satu Pihlaja on psykoterapian erikoispsykologi ja kirjoittanut teokset Aikaansaamisen taika ja Valinnan paikka. Tunnista manipulointi pohjautuu psykologiseen tutkimukseen ja kirjoittajien pitkän psykologityöuran kautta kertyneeseen käytännön kokemukseen.

Kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukevat Nina Lyytinen ja Mikko Toiviainen.