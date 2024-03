Kiertotaloudella säästämme ympäristöä ja kustannuksia

Haluamme suunnitella materiaalitehokkaampia, korjattavampia, purettavampia, uudelleenkäytettävämpiä ja kierrätettävämpiä rakenteita, jotta meille avautuu enemmän mahdollisuuksia pidempään elinkaareen ja pienempään hiilijalanjälkeen.

Materiaalia kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön

Rakentaessamme uutta tai peruskorjatessamme vanhaa meidän tulee suunnitteluvaiheessa tunnistaa, millaisia uudelleenkäyttöön sopivia materiaaleja kohteella on ja mihin niitä voidaan käyttää. Lähtökohtana on, että rakennustuotteet ja massat käytetään kohteessa uudelleen tai tarpeen tullen jaetaan muille projekteillemme tai Helsingin kaupungin käyttöön. Näin on jo toimittu, mutta haluamme kiertotalouden yhä tiiviimmin osaksi normaalia toimintaamme.

Projektimme, jossa peruskorjasimme ja laajensimme kuusi raitiovaunupysäkkiä ja poistimme kahdeksan käytöstä, on hyvä esimerkki kiertotaloudesta. Käytöstä poistettujen pysäkkien reunakivet käytettiin uudelleen, mistä saatiin merkittäviä säästöjä. Erilaisia reunakiviä tarvittiin yhteensä 1419 metriä, josta uudelleenkäytettyjen kivien osuus oli 1335 metriä. Uudelleenkäytöllä saavutettiin karkeasti arvioituna 375 000 euron ja 56 000 kgCO2:n säästöt. Päästösäästö vastaa noin viiden keskiverto suomalaisen vuotuisia päästöjä perustuen Sitran vuonna 2018 tekemään selvitykseen.

Kiertotalous on tunnistettu merkittäväksi hiilineutraaliuden mahdollistajaksi, ja siksi koulutamme henkilöstöämme sen edistämiseksi. Esimerkiksi hankepalveluidemme projektipäälliköille järjestettiin työpaja, joissa ideoitiin, miten materiaalitehokkuutta, uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä voidaan edistää.