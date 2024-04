Siltojen korjaus- ja uusimistöitä Porissa, Huittisissa ja Kokemäellä – liikenne kiertoreitille Pyölän sillan uusimisen ajaksi

Pyölän silta Huittisissa maantiellä 12823 (Räikänmaantie)

Räikänmaantie katkaistaan Pyölän sillan päistä, kun huonokuntoisen ja painorajoitetun sillan purkutyötä siltapaikalla aloitetaan viikolla 15. Valmistelevat työt alkavat siltakohteilla viikkoa ennen purkutöiden käynnistymistä. Liikenne sillalla katkaistaan tiistaina 2.4.2024 klo 11. Uusimistöiden ajaksi liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle maanteiden 12825 Klaavolantie – Nanhiantie – Untonmäentie – Lauttakylänkatu – maantien 12823 Räikänmaantien kautta. Valitettavasti myös jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat käyttämään vaihtoehtoisia reittejä, sillä korvaavaa kulkuyhteyttä ei voida järjestää kustannussyistä. Kiertotien pituus on noin 11 km.

Pyölän silta on valmistunut vuonna 1954 ja se on tyypiltään teräsbetoninen palkkisilta. Sillalle on tehty kaksi ylläpitokorjausta vuosina 1998 ja 2011. Pyölän silta on huonokuntoinen ja silta on painorajoitettu. Nykyinen teräsbetoninen palkkisilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi jännitetty betoninen ulokepalkkisilta. Uuden sillan rakentamisen myötä Pyölän sillalta poistuu painorajoitus. Työt siltakohteilla valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Liikennemäärä Pyölän sillalla on n. 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Sonnilanjoen silta Kokemäellä maantiellä 12804 (Risteentie)

Sonnilanjoen sillan peruskorjaustyöt käynnistyvät viikolla 15. Toinen ajokaista joudutaan sulkemaan peruskorjauksen ajaksi. Tällöin liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Ajoneuvojen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, mutta tienkäyttäjien kannattaa varautua ajoittaiseen liikenteen jonoutumiseen ja varata riittävästi matka-aikaa.

Tienkäyttäjiltä toivotaan erityistä varovaisuutta siltatyömaan kohdalla. Tilaa on normaalia vähemmän ja sillalla työskennellään samanaikaisesti. Sonnilanjoen sillan kaistaleveys siltatöiden ajan on 4,0 metriä. Tien nopeusrajoitusta on alennettu Sonnilanjoen ja Myrrän siltatyömaiden kohdalla 30 km:iin tunnissa. Alennettujen nopeusrajoitusten noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille. Sonnilanjoen sillan korjauskohteen vieressä oleva kevyen liikenteen silta on käytössä koko korjaustyön ajan.

Sonnilanjoen silta on valmistunut vuonna 1961 ja se on tyypiltään teräsbetoninen laattasilta. Sonnilanjoen silta on tyydyttävässä kunnossa ja sillan käyttöturvallisuusluokka on huono. Sillalle on tehty kolme ylläpitokorjausta viimeisen kahden kymmenen vuoden aikana. Sillalle on tehty erikoistarkastus vuonna 2021. 1950- ja 60-luvuilla rakennetut sillat ovat yleisesti peruskorjausiässä. Peruskorjaustarpeessa olevissa silloissa on tyypillisesti ongelmina vesieristeen vuotaminen, betonin rapautuminen sekä silta- ja tiekaiteiden huono kunto sekä liian lyhyet ja matalat kaidemitoitukset. Korjaustöiden aikana uusitaan sillan reunapalkit, vesieristys, päällyste ja kaiteet. Lisäksi tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä.

Liikennemäärä Sonnilanjoen sillalla on noin 2 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Myrrän silta Porissa maantiellä 2560 (Noormarkuntie)

Myrrän sillan peruskorjaustyöt käynnistyvät viikolla 16. Toinen ajokaista joudutaan sulkemaan peruskorjauksen ajaksi. Myrrän sillan peruskorjauksen aikana joudutaan toinen ajokaista sulkemaan. Korjaustöiden ajaksi sillalle asetetaan etuajo- ja väistämisvelvollisuus.

Tienkäyttäjiltä toivotaan erityistä varovaisuutta siltatyömaan kohdalla. Tilaa on normaalia vähemmän ja sillalla työskennellään samanaikaisesti. Myrrän sillan kaistanleveys siltatöiden ajan on 3,5 metriä. Tien nopeusrajoitusta on alennettu siltatyömaan kohdalla 30 km:iin tunnissa. Alennettujen nopeusrajoitusten noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille.

Myrrän silta on valmistunut vuonna 1960. Silta on teräsbetoninen laattasilta. Sillalle on tehty muutama ylläpitokorjaus 1990-luvulla ja 2000-luvulla. Sillalle on tehty erikoistarkastus vuonna 2022. Silta on huonokuntoinen. 1950- ja 60-luvuilla rakennetut sillat ovat yleisesti peruskorjausiässä. Peruskorjaustarpeessa olevissa silloissa on tyypillisesti ongelmina vesieristeen vuotaminen, betonin rapautuminen sekä silta- ja tiekaiteiden huono kunto sekä liian lyhyet ja matalat kaidemitoitukset. Korjaustöiden aikana uusitaan sillan reunapalkit, vedeneristys, päällyste ja kaiteet. Lisäksi tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä.

Liikennemäärä Myrrän sillalla on noin 180 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana näissä siltakohteissa toimii Destia Oy.

Lisätietoja (2.4. alkaen):

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529.

- Destia Oy: työpäällikkö Antti Korkeaoja, p. 040 6217 069