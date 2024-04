Gigantin maaliskuun myydyimmät puhelimet TOP 10 – hinta-laatusuhde korostui ostovalintojen kärkikriteerinä

Gigantin maaliskuun myydyin puhelinmalli on helmikuun tapaan OnePlus Nord CE3 lite 5G. Keskihintaisen suosikin lisäksi kolmen kärkeen kirivät Samsungin A-sarjan Galaxy A54 sekä Applen iPhone 13.

“Nord CE 3 lite 5G on keikkunut listan kärjessä jo pidemmän aikaa. Kyseessä on suosittu keskihintainen puhelinmalli, jossa kulminoituu hyvä hinta-laatusuhde. Malli on ollut myös maaliskuussa vahvemmin mainonnassa, joka on varmasti vauhdittanut myyntiä,” kertoo Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Jyri Helistö.

Kakkosena TOP 10 -listalta löytyy viime vuoden suosituin puhelinmalli, Samsung Galaxy A54. Kyseinen malli on pikkuhiljaa poistumassa markkinoilta, joka näkyy Helistön mukaan myös sen hinnassa.

“Samsung Galaxy A54:ssä, kuten myös maaliskuun TOP 10 -listan ykköspuhelimessa, korostuvat laadukkaat perusominaisuudet ja hinnoittelu. Näistä puhelimista löytyy hyvä kamera, prosessorit ja näyttö. Monille nämä ovat juuri ne ominaisuudet, mitä puhelimelta kaipaa. Kyseessä on myös luotettava brändi ja sopivan edullinen hinta.” Helistö summaa.

Korkeamman hintaluokan lippulaivamalli Samsung Galaxy S22 on kirinyt TOP 10 -listan sijalle 6. Helistön mukaan monille suomalaisille lippulaivan hinnanlasku on ollut mieleinen: laadukkaan puhelimen saa pienemmällä rahalla nyt, kun julkaisusta on kulunut jo pidemmän aikaa. Sama näkyy myös Apple iPhone 13:n suosiossa.

Huomionarvoista maaliskuun myydyimpien puhelimien listalla on myös Apple iPhone 15 -sarjan kaikkien kolmen puhelinmallin mukanaolo.

“Usein kysyntä heilahtaa Applen pro-malleista pian niiden julkaisun jälkeen kohti perusmalleja, mutta Pro Maxienkin kysyntä on edelleen vahvaa. Moni päätti selvästi edellisen iPhone 14 -sarjan kohdalla odottaa iPhone 15 -sarjaa, ja nyt on sen ostoksen paikka,” Helistö arvelee.

Samsung ja Marimekko yhdistivät voimansa – yhteistyösarja myyntiin Giganttiin huhtikuun alussa

Kevät saapuu Gigantin liikkeisiin kohinalla 2.4., kun Samsungin ja Marimekon yhteistyötuotteet tulevat myyntiin. Marimekon 60 vuotta täyttävä iloinen ja ikoninen Unikko-kuosi tulee koristamaan rajoitettua erää Samsungin Galaxy -lisätarvikkeita. Tuotteet tulevat olemaan saatavilla valituissa myymälöissä sekä verkkokaupassa.

”Gigantti on yksi Samsung x Marimekko -yhteistyötuotteiden jälleenmyyjistä. Luvassa on puhelimien ja Galaxy Buds -kuulokkeiden suojakoteloita sekä Galaxy Watch -älykellojen rannekkeita. Tälle yhteistyötuotesarjalle on meillä kovat odotukset,” Jyri Helistö kertoo.

Maaliskuun myydyimmät puhelimet TOP 10