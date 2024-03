Rosebud Sivullisen ohjelma viikolla 14

Ti 2.4. klo 17

Susanna Hast ja Noora Kotilainen (toim.): Sodan pauloissa (Gaudeamus) JULKKARIT

Sota ja turvallisuuspolitiikka puhuttavat ja herättävät tunteita. Sotilaallisten arvojen ja käytäntöjen kriittinen tarkastelu on erityisen ajankohtaista Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja Suomen liityttyä Natoon. Sota ja siitä kumpuavat arvot vaikuttavat syvästi yhteiskunnassamme, paitsi politiikassa myös arjen käytännöissä ja tunteiden tasolla. Sodasta, turvallisuudesta ja sotilaspolitiikasta keskustellaan usein yksimielisyyttä vaatien ja vaihtoehdottomaan sävyyn. Miksi sota on suomalaisille niin pyhä asia? Sodan pauloissa tarjoaa kriittisiä näkökulmia sotilaalliseen valtaan, sodasta kerrottuihin tarinoihin ja sotilasinstituutioiden käytäntöihin Suomessa. Mitä militarismi oikeastaan on? Miten sen kautta oikeutetaan väkivaltaa ja ylläpidetään sukupuolijärjestelmää? Miten sotilaallinen toiminta vaikuttaa ympäristöön ja ekosysteemeihin? Mikä on sotilaallisen vallan asema suomalaisessa demokratiassa? Susanna Hast, YTT, on väkivaltaan, traumaan ja sodan kokemukseen erikoistunut kirjailija, lauluntekijä sekä taiteellisen tutkimuksen dosentti ja tuntiopettaja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa Noora Kotilainen, VTT, on visuaaliseen viestintään, mediaan, sotaan, kriiseihin, kärsimykseen, väkivaltaan, kansainväliseen politiikkaan ja militarismiin keskittyvä poliittisen historian tutkija

To 4.4. klo 17.30

Keskustelutilaisuus: Miten vihreä siirtymä tehdään reilusti?

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan siirtymistä kohti kestävämpää ja ympäristöystävällisempää taloutta ja yhteiskuntaa. Muutoksen tulisi tapahtua oikeudenmukaisesti eli tavalla, joka ottaa huomioon kaikkien ihmisten tarpeet ja oikeudet. Erityisesti tulisi huomioida heidät, jotka ovat haavoittuvassa asemassa tai riippuvaisia ympäristölle haitallisista talouden aloista. Ympäristö- ja ilmastotoimia tuleekin suunnitella ja toteuttaa siten, että ne eivät syvennä sosiaalista tai taloudellista eriarvoisuutta, vaan pikemminkin vähentävät niitä. Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi turvetuottajien, maanviljelijöiden tai kaikkien omaa liikkumistaan ja sen päästöjä miettivien kohdalla? Ympäristötoimittaja Ismo Tuormaa haastattelee Sivullisessa Minea Koskista, Tuuli Orasmaata ja Anna Rajavuorta reilun siirtymän mahdollisuuksista ja epätasa-arvoisuuksista. Minea Koskinen on kirjailija ja toimittaja. Hän on kirjoittanut tietokirjan Likainen työ – Ilmastopolitiikan voittajat ja häviäjät (Like, 2023) yhdessä valokuvaaja Miikka Pirisen ja toimittaja Karoliina Paanasen kanssa. Tuuli Orasmaa työskentelee maa- ja metsätalousministeriössä erityisasiantuntijana ja on kirjoittanut kirjan Maaseudun tulevaisuus (Vastapaino, 2023), jossa hän käsittelee ilmastonmuutosta ja ympäristöpolitiikkaa ruoantuottajien näkökulmasta. Anna Rajavuori työskentelee Kalevi Sorsa -säätiössä eriarvoisuuden vähentämisen asiantuntijana ja on perehtynyt siihen, miten siirtymä fossiilittomaan liikenteeseen voitaisiin toteuttaa oikeudenmukaisesti. Lämpimästi tervetuloa!



Pe 5.4. klo 18

Taina Saarikivi: Lihan värinä (Vastapaino) JULKKARIT

Lihan värinä on esseeteos, joka käsittelee surua, luopumista, hiljaisuutta, himoa ja lihallisuutta sekä elämän hallitsemattomuutta ja rajallisuutta. Hiljaisuutta koskevat kohdat sisältävät kirjoittajan omaa uutta tutkimusta aiheesta. Hiljaisuus ei ole äänettömyyttä, vaan jonkinlaista tekstuuria, joka voi olla tiheää tai aukkoista, terävää tai sileää. Usein hiljaisuus on kovaäänistä, metelöivää. Hiljaisuuden ohella kirjan toinen pääteema on fetisismi, seksuaalisen ruumiin häilyminenodotuksen ja toiseksi tulemisen rajoilla. Suru, himo ja hiljaisuus ovat lihan värinää. Taina Saarikivi (s. 1969) on äänitaiteilija ja kulttuurisen äänentutkimuksen dosentti Turun yliopistossa. Saarikivi on tehnyt kokeellisia radiofonioita ja ääni-installaatioita sekä tutkinut muusikkoutta, äänittämisen autoeroottisuutta hiljaisuutta ja Kaija Saariahon huilumusiikkia.

Kirjailijan kanssa keskustelemassa ovat kustannustoimittaja Tuukka Tuomasjukka ja kulttuuriantropologian dosentti Taina Kinnunen.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5, Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava