PeeÄssän asiakasomistajille maksetaan ylijäämänpalautusta 18 miljoonaa euroa

Break Sokos Hotel Tahkon uudisosa valmistuu joulukuussa, ylimpään kerrokseen Spa- ja saunaosasto 18.3.2024 04:00:00 EET | Tiedote

Osuuskauppa Peeässän omistamalla Break Sokos Hotel Tahkolla on käynnissä mittava uudistus. Koko hotelli uudistetaan ja osittain rakennetaan uudelleen vuosien 2023–2024 aikana. Hotellin kantaosan ravintolatilat sekä hotellihuoneet saivat täydellisen muodonmuutoksen jo syksyllä 2023. Täysin valmista hotellissa on joulukuun 2024 aikana. Hotelli on avoinna koko uudistuksen ajan ja jo uudistetut tilat ovat asiakkaiden käytössä. Break Tahko – täyden palvelun hotelli elämänjanoiselle Kantaosan ja Hophausin välinen siipi purettiin loppuvuodesta 2023 kokonaan ja nyt viisikerroksinen uudisosa kohoaa vauhdilla. Uudisosasta majoituskapasiteettia löytyy noin 60 huoneen verran standard -huoneista sviitteihin. Majoitustiloissa on maksimoitu Tahkon upeat maisemat ja suurin osa huoneista rakentuukin rinteiden puolelle käytävän jäädessä takapihan suuntaan. Tahko on kaikkea muuta kuin tylsää ja niin erityisesti on myös Break Tahko, hotellin uudisosa on nimittäin höystetty tekemisellä! Ylimpään kerrokseen