Warkautelaisia on romaani Varkauden synkästä historiasta ja sen ylisukupolvisista vaikutuksista

Hyvästi Moskova on kirjailijan elämään pohjautuva romaani elämästä Neuvostoliitossa tarkkailun ja kontrollin alaisena 8.2.2024 12:00:00 EET | Tiedote

Leena-Maija Savelan romaani Hyvästi Moskova on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Hyvästi Moskova on kertomus suomalaisen nuorenparin elämästä 1980-luvulla Moskovan World Trade Centerin huoneistohotellissa. Tarina ulkomaalaiskuplasta, jonka toisella puolella vallitsee sosialistinen todellisuus. Teos vie lukijan nuorten aikuisten mukana pakokaasunkatkuiseen Moskovaan, poikkeuksellisiin olosuhteisiin, jossa syntyi ystävyyksiä ja tapahtui kummallisia kohtaamisia. Samalla huoneistohotellin kerrospäivystäjän Lizan arki peilaa maan todellista tilaa. Leena-Maija Savelan artikkeleita ja muisteluita on voinut lukea sanomalehdissä, kahdessa kouluaiheisessa historiikissa ja Autismi-lehdessä, jossa hän toimi myös pitkäaikaisena kolumnistina. SAVELA, LEENA-MAIJA : Hyvästi Moskova 345 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 978-952-755-364-0 Ilmestymisaika: Lokakuu 2023 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköp