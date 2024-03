Voimakasta hajua havaittu Helsingissä ja lähialueella - syytä selvitetään

Pelastuslaitos sai asiasta ilmoituksen kello 15 jälkeen, ja Hätäkeskukseen tuli useita soittoja laajalta alueelta.

Hajun lähdettä alettiin selvittää laajalla viranomaisyhteistyöllä Helsingin pelastuslaitoksen johdolla: mukana ovat olleet Helsingin poliisi, Rajavartiolaitos, Ilmatieteen laitos, Suomen Ympäristökeskus ja Hätäkeskuslaitos.



Hajun lähdettä ei ole toistaiseksi pystytty selvittämään. Ilmiö on laaja ja havainnot ovat Porvoosta Länsi-Uudellemaalle. Suomen puolelta Rajavartiolaitos on tarkistanut Suomenlahden merialueen. Asiasta on oltu yhteydessä myös Viron viranomaisiin: heillä ei ollut havaintoja poikkeavaisuuksista Viron alueella.



Ilmanlaatu on Ilmatieteen laitoksen antaman tiedon mukaan normaali. Säteilyturvakeskus on ilmoittanut, ettei säteilyä ole havaittu.

Jos haju on sisätiloissa voimakasta, kannattaa sulkea ikkunat ja ilmanvaihto. Jos saat oireita, hakeudu terveydenhuollon palveluiden pariin.



Asian selvittäminen päätetään tällä erää Helsingin pelastuslaitoksen toimesta. Jäämme seuraamaan tilannetta. Jatkosta jokainen viranomainen viestii omasta puolestaan tarpeen mukaan.