Olympiapurjehdus: Suomalaiset valmiina Palman maailmancupiin — Kisat käyntiin maanantaina

Olympiapurjehdus: Noora Ruskolan kisakausi käynnistyy Formula Kite luokan EM-kisoissa 19.3.2024 11:56:12 EET | Tiedote

Formula Kite -luokan EM-kisat käynnistävät leijalautailijoiden kisakauden Espanjassa. Kisat alkavat 19. maaliskuuta ja päättyvät finaalilähtöihin sunnuntaina 24. maaliskuuta. Kisoihin osallistuu 137 purjehtijaa 37 eri maasta. Suomen maajoukkueen Noora Ruskola lähtee kisoihin luottavaisin mielin. - Tavoitteenani on kiteyttää talvitreenien opit kilpailutilanteeseen, ja tämä kisa ohjeistaa, mitä pitää huomioida ja treenata ennen kevään päätapahtumaa, eli Last Chance -regattaa huhtikuussa. Lähden kuitenkin täysillä EM-kisoihin, Noora Ruskola sanoo. Formula Kite -luokan EM-kisat järjestetään tänä vuonna Euroopan suurimmalla suolavesilaguunilla Espanjan rannikolla. - EM-kisojen olosuhteet ovat todella erilaiset kuin talven treenileirillä Kanariansaarilla. Mar Menor on suojaisa laguuni, johon ei nouse kunnolla aaltoa. Kesti hetken saada varusteet kuntoon, mutta nyt tuntuu siltä, että kaikki on hyvin kisaa varten, Ruskola kertoo. Suomen Purjehdus ja Veneily seuraa kilpailua Sailing Team Finlan