Anna Simula nimitetty QMG:n viestintä- ja markkinointipäälliköksi 1.4. alkaen

Kiinteistöpalveluyritys Coorilta tarjouspäällikön tehtävistä QMG:lle siirtyvä Anna Simula on työskennellyt viestinnän, markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä Coorin lisäksi Skanskalla sekä Suomessa että kansainvälisissä tehtävissä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

– Talotekniikalla on merkittävä rooli kiinteistöjen ilmastovaikutusten pienentämisessä. QMG alan voimakkaasti kasvavana toimijana tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden edistää tätä tavoitetta. Odotan innolla konsernin strategian tukemista sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä, tuomalla kokemustani projekti- ja palveluliiketoiminnan tarjoustoiminnasta sekä vahvistamalla Nimlaksen brändiä, Anna Simula kertoo.

Pohjoismaista ja paikallista yrityskuvaa tukemassa

Sekä QMG että muut Nimlas Groupin maayhtiöt Ruotsissa ja Norjassa toimivat hajautetulla rakenteella. Se tarkoittaa, että paikallisilla tytäryhtiöillä on omat identiteettinsä sekä paljon päätösvaltaa omassa liiketoiminnassaan.

– Konsernin kasvaessa on keskeistä varmistaa, että pystymme tehokkaasti jakamaan osaamista ja oppeja sekä varmistamaan strategian mukaisen yhteisen suunnan – samalla varmistaen paikallisten yhtiöiden itsenäisyyden. Aion ensi töikseni perehtyä yhtiöihin ja niiden viestinnällisiin tarpeisiin sekä tutustua Pohjoismaisiin kollegoihini Ruotsissa ja Norjassa synergioiden hyödyntämiseksi, Anna Simula kuvaa.

– Olen viimeiset kymmenen vuotta työskennellyt pohjoismaisissa pörssiyrityksissä, joten QMG:ssa on sekä minulle tuttua pohjoismaisuutta että innostavaa uutta paikallisista brändeistä koostuvasta rakenteesta johtuen, Simula jatkaa.

Viestinnän vahvistaminen osa kasvustrategiaa

Anna Simulan nimitys jatkaa QMG:n konsernitoimintojen vahvistamista, josta julkistettiin Vesa Vuopion nimitys vastuullisuus- ja hankintajohtajaksi 15.1.2024 alkaen sekä Kirsi Aropaltion nimitys henkilöstöjohtajaksi 14.2.2024 alkaen.

– Konsernitoimintojen vahvistaminen strategisten painopisteiden osalta on QMG:lle tärkeä askel. Viestintä ja markkinointi tukee näkyvyyttämme sekä sisäistä yrityskuvaa, joka konsernin kasvaessa on ensiarvoisen tärkeää. Annasta saamme energisen tiimipelaajan, jonka kanssa on helppo viedä QMG:tä kasvu-uralla eteenpäin, toteaa QMG-konsernin toimitusjohtaja Tiina Koppinen.