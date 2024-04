Kesänopeusrajoituksiin siirrytään Keski-Suomessa keskiviikosta 3.4. alkaen

Keski-Suomen tulvariskit on uudelleen arvioitu 15.3.2024 09:17:49 EET | Tiedote

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on arvioinut vesistöjen tulvimisesta sekä vedenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Keski-Suomen maakunnan alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ei ehdota yhtään merkittävää tulvariskialuetta. Sen sijaan on tunnistettu kaksi aluetta, joilla vesistötulvasta on arvioitu aiheutuvan yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia, jotka eivät kuitenkaan ole merkittäviä. Nämä alueet ovat Jyväskylän keskustaajama sekä Keuruun keskusta ympäristöineen, joita kutsutaan muiksi tulvariskialueiksi.