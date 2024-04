Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ICT-laitteiden inventointi saatu päätökseen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ICT-laitteet inventoidaan kerran vuodessa.

Inventoitavat laitteet koostuvat tietokoneista, näytöistä, projektoreista sekä oheislaitteista.

Kolmivaiheisessa inventointiprosessissa laitteet inventoidaan toimialan laiterekisteriin. Laitteet, jotka jäävät inventointijakson aikana inventoimatta, selvitetään. Toimialan ICT-laitteista henkilöstön käytössä on noin 10 000 laitetta ja loput ovat oppijoiden käytössä.



”Inventointiprosessi on mittava. Toimialalla on toimintaa yli 600 osoitteessa, ja inventoinnit tehdään muun muassa yli 300 päiväkodissa ja 100 koulussa. Aiemmin inventointi tehtiin hajautetusti ja käsityönä. Prosessin tueksi on viime vuosina rakennettu verkkoon kytkeytyvien laitteiden sähköinen inventointi sekä yhtenäinen tietokanta raportointityökaluineen. Nämä ovat huomattavia parannuksia, ja ne mahdollistavat paitsi automaation, myös inventoinnin etenemisen reaaliaikaisen seurannan koko toimialan tasolla”, toimialajohtaja Satu Järvenkallas toteaa.



Inventoinnin ulkopuolelle jäi vuoden 2023 inventoinnissa ja alkuvuoden 2024 lisäselvityksessä kolme prosenttia laitekannasta. Laitteita on esimerkiksi korjattavana tai matkalla poistoon.

”Toimialalla on tehty paljon työtä asian selvittämiseksi perusteellisesti. Jatkokehitystä tarvitaan, jotta ICT-laitteiden tiedot saadaan kaikissa tapauksissa nopeasti ajan tasalle laiterekisteriin.”



Seuraava inventointiprosessi käynnistyy syksyllä 2024.

”Kehitämme toimialan inventointiprosessia joka vuosi, jotta se olisi mahdollisimman tarkoituksenmukainen yksiköille eikä veisi kohtuuttomasti aikaa perustyöltä. Haluan tässä yhteydessä kiittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstöä työstä, jonka ansiosta inventointi on nyt tehty mahdollisimman ajantasaiseksi”, Järvenkallas sanoo.



