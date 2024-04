Pirkanmaan maanteillä palataan kesänopeusrajoituksiin 3.4.2024

Talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa alennetut nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Moottoriteillä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta tieosuuksia, joilla on pysyvä alempi rajoitus. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu. Koko maassa on määrä palata kesäkauden nopeusrajoituksiin viimeistään viikon 17 loppuun mennessä.

Talven jäljiltä osassa teistä niiden kunto estää nopeusrajoituksen noston esimerkiksi halkeamien tai muiden vaurioiden takia. Talvirajoitukset ovat jäämässä voimaan seuraaville osuuksille päällystykseen saakka:

Vt 3 Riitiälä - Parkano (3/214/960–3/215/7730) (Alaskylän ohituskaistaosuudelle 100 km/h, kuten talvella)

Kt 66 Herraskylä - Etelä-Pohjanmaan maakunnan raja (66/15/0–18/3740)

Nopeusrajoitus ei ole tavoitenopeus

Vaikka talviajan nopeusrajoitukset poistuvatkin, ajokelit voivat vaihdella paljonkin eri teillä ja vuorokauden aikojen mukaan. Autoilijoiden on syytä sovittaa ajonopeutensa muuttuvien olosuhteiden mukaiseksi. Esimerkiksi yölliset pakkaset tai lumisateet voivat heikentää ajokeliä merkittävästi.

Merkityt nopeusrajoitukset eivät tarkoita sitä, että kyseistä nopeutta pitäisi kaikissa tilanteissa ajaa, vaan turvallinen ajonopeus saattaa olla huomattavastikin tätä alempi, muistuttaa liikenneturvallisuusasiantuntija Leena-Maria Mäntylä Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Kesärenkaiden vaihtoa kannattaa pohtia oman ajoympäristön mukaan. Jos ajaa talvisilla teillä, ei kannata pitää turhaa kiirettä. Monilla talvirenkaina on nastarenkaat. Nastoja saa käyttää maaliskuun loppuun saakka ja vielä senkin jälkeen, jos sää tai keli sitä edellyttää. Oikea rengasvalinta on kuljettajan vastuulla.

Kevään saapuessa tielle ilmestyy myös muita liikkujia, kuten kävelijöitä, potkulautailijoita, pyöräilijöitä ja mopoilijoita. Autoilijoiden velvollisuutena on antaa riittävästi tilaa ohituksissa sekä välttää lian ja soran roiskuttamista.